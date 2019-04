De un cumpleaños en Colombres a la votación en una cocina en Somiedo 00:26 La jornada electoral se celebra sin grandes indicencias, pero deja anécdotas en Asturias EL COMERCIO Gijón Domingo, 28 abril 2019, 14:47

Un domingo electoral no es un domingo normal, pero menos para aquellos que tienen que formar parte de una mesa. Otra veces son las propias votaciones las que se complican o las circunstancias de cada uno las que ponen cuesta arriba la hora de votar. En Asturias no hubo grandes indicencias a la hora de abrir los colegios y solo dos empezaron después de la hora fijada, en ambos casos por la ausencia de la lista del censo. Sucedió en Oviedo, en el Colegio Público de Buenavista y en el Centro Social de Vallobín, y el problema se subsanó en poco tiempo. En ambos casos se retrasará el cierre para compensar el tiempo perdido en la apertura. En el primer caso apenas serán cinco minutos y en el segundo veinte, lo que le convertirá en el último colegio en cerrar de Asturias, a eso de las 20,20 horas.

También hubo pequeñas incidencias en la constitución de algunas otras mesas, aunque de carácter menor. Una del colegio Prau Llerón, en Mieres, tiene como integrantes a los tres suplentes, ya que no acudió ni el presidente ni los dos vocales, y en Llanes también hubo varios presidentes y vocales que no acudieron a su cita. Según indicaron a EL COMERCIO interventores de diferentes partidos, «nunca antes había faltado tanta gente». En el colegio Peña Tú de la capital hay, de hecho, una mesa compuesta enteramente por suplentes.

En la Casa Rosada de Gijón el problema antes de iniciar la jornada no tuvo relación con la ausencia de los presidentes, vocales o suplentes convocados, sino con el mobiliario. Una mesa ya colocada para el inicio de la jornada electoral se vino abajo, auque se pudo reponer e iniciar la votación sin demoras.

También se registraron algunos incidentes con las papeletas. En El Vallín, de Piedras Blancas, tacos de Vox aparecieron encima de los de Unidas Podemos y hubo quejas por parte de los interventores, y en el colegio Jovellanos, de Gijón, una presidenta de mesa también reprendió a un interventor de la formación de Santiago Abascal por estar «recolocando» las papeletas.

Otro de los problemas típicos en estas jornadas son desencuentros entre los integrantes de la mesa y los votantes. Esto fue lo que le sucedió al presidente de la de Trevías (Valdés), Mario Menéndez del Fueyo, que tuvo que hacer frente a los insultos de una mujer, que llegó a llamarle «gordo» porque se le impidió votar. «No estaba censada aquí», explicó el afectado. Al parecer lo había hecho hace apenas un mes y no aparecía en el listado. «Esto lo sabe hacer cualquiera», al máximo responsable de la mesa, y amenazó con «volver con la Guardia Civil», mientras salía profiriendo insultos. Una vecina de San Feliz, en el mismo concejo, también vio cómo se le impedía votar. En este caso porque había solicitado previamente hacerlo por correo. En Somiedo, en el pueblo de Éndriga, a falta de lugar social para votar, los vecinos ejercieron su derecho al voto en una cocina. En concreto la de la vivienda de Estrella Vega, presidenta de mesa, en esta parroquia rural de solo doce habitantes. Su casa ocupa el edificio de las antiguas escuelas y, por ello, es el lugar elegido para cada elección.

Los despistes en la jornada de votación suelen ser habituales. Y en este 28 de abril no iba a ser menos. Desde vecinos que tienen que volver porque se olvidaron en casa el DNI o los que por despiste casi se les olvida ir a votar, «pensé que hoy era sábado y que las elecciones eran mañana», dijo Alfredo Pérez, quien se enteró en un bar de que hoy era la jornada electoral. «Menos mal que me lo dijeron», exclamó tras depositar su voto en la urna, mientras bromeaba con sus vecinos, «quien me vería aquí mañana rodeado de nenos».

La ribadedense Mayka Fernández no olvidará este día. Le ha tocado ser vocal de una de las mesas del colegio de Colombres, precisamente, en su cumpleaños, Para celebrarlo, el alcalde, Jesús Bordás, junto a varios ediles y vecinos la sorprendieron llevándole una bandeja de pasteles en la que no faltaban las velas por sus 43 años. Todos los presentes en ese momento en el colegio no han dudado en entonar el 'Cumpleaños feliz'. «No me lo esperaba, pero estoy muy agradecida», señaló, e indicó que es la primera vez que le toca formar parte de una mesa electoral. «Es una forma diferente de pasar mi cumpleaños y por suerte estoy rodeada de muy buena gente», indicó.

Más información Pasteles y un cumpleaños para celebrar la fiesta de la democracia en Colombres

También se mostró sorprendida Dolores García, de La Franca, quien se encontró con la celebración cuando se disponía a ejercer su derecho al voto. «Llevo muchas elecciones encima y nunca había visto nada igual», reconocía. Se da la casualidad de que en el colegio estaba presente la hija de la homenajeada, Mayka Rodríguez, quien a sus 18 años votó hoy por primera vez. «Tenía clarísimo que iba a venir y también para quién iba a ir mi voto», aseveró, y recalcó la importancia de que los jóvenes como ella participe en los comicios. «Es fundamental, tenemos que ir a votar todos», apostilló.

No es la única que ha celebrado su cumpleaños entre papeletas. El coordinador político de Somos Oviedo, David Acera, ejerce como apoderado de Unidas Podemos y también celebra su aniversario en un colegio electoral.

Por su parte, Laura Martínez, vocal de mesa en Ovín (Nava), pasa la jornada junto a su hija de once meses, aún lactante, ya que la legislación no permite a las madres que amamantan más allá de los nueve meses quedar exentas de ser parte de la mesa.

Nunca se es demasiado mayor para dejar de ir a votar. Es el caso de María del Carmen Parrondo, vecina de Llendecastiello en Valdés, que a sus 96 años, acudía esta mañana en compañía de su hija a votar al colegio de Trevías. «Yo siempre voté», dijo matizando que en la época franquista no se podía. Por eso a pesar de su edad, se siente orgullosa «de poder elegir el futuro de mi país». Parrondo se mostró preocupada por la situación política actual que «está revuelta», señaló dejando claro que, «no me gustan los extremos, sean de izquierdas o de derechas».