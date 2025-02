Iglesias: «El pacto con el PSOE pasa porque no le quede más remedio a Sánchez» El candidato de Unidas Podemos cree que el anuncio del presidente en funciones de «traer a España a Puigdemont» es «un mensaje hacia la derechona»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Miércoles, 6 de noviembre 2019, 10:32 | Actualizado 20:31h.

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha encarado este miércoles el antepenúltimo día de campaña con un mitin en Valencia y con el debate electoral del pasado lunes todavía coleando. Por la mañana, en una entrevista en la cadena SER, se refirió, entre otras cosas, a las posibilidades de pacto tras el 10-N entre la coalición morada y el PSOE. «Por desgracia creo que el PSOE no quiere entenderse con nosotros, solo si el PP no quiere y nosotros estamos fuertes, si no le queda más remedio, que es lo que desea la mayoría de la gente que nos vota a nosotros», ha dicho.

En cuanto al anuncio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de situar a Nadia Calviño -actual ministra de Economía en funciones- como vicepresidenta económica, Iglesias lo define como un mensaje para seducir al Partido Popular. «Con María Jesús Montero nos entendemos porque es una señora progresista, pero lo de Calviño es un claro mensaje al PP», explica. Eso sí, tampoco sería un impedimento para un posible pacto. «Jamás pondríamos un veto por Calviño», ha señalado.

Preguntado por Cataluña, Iglesias, que se muestra partidario a la celebración de un referéndum, aunque no sería una 'línea roja' para pactar con Sánchez, respondió que «hemos propuesto una mesa de partidos en la que hay que asumir soluciones que no van a gustar a todos, que se pueda votar en Cataluña».

También se refirió a la estrategia de los participantes en el debate de no dar batalla a los argumentos de Santiago Abascal, líder de Vox. «Bueno, yo le respondí que también teníamos víctimas del terrorismo en nuestras filas, como Rosa Lluch -hija de Ernest Lluch, asesinado por ETA en el año 2000. Traté de explicarle que es una barbaridad el desprecio que tienen a las víctimas del franquismo y su apología por este», ha dicho.

Sobre la propuesta de Sánchez de detener al líder del 'procés' Carles Puigemont -huido en Waterloo (Bélgica)-, Iglesias asegura que «decir que se quiere reformar el Código Penal para prohibir los referédum es darle la razón a los independentistas, decirles que el 1 de octubre sí hubo un referéndum, cuando estábamos todos de acuerdo en que no lo hubo. Y ya la propuesta que me terminó de convencer de que era un mensaje hacia la derechona fue cuando dijo que iba a traer a Puigdemont a España, si lo trae es porque los jueces belgas y españoles han llegado a un acuerdo para traerlo».

En Valencia, Unidas Podemos ha puesto el foco en seducir al electorado socialista en la recta final de campaña. Iglesias, diferencia claramente entre la directiva del PSOE y sus votantes, a los que ve «más de acuerdo» con un posible pacto entre ambas formaciones y ya, de paso, intenta convencer a estos de que cambien su voto el domingo. Por eso ayer, durante un mitin en Valencia, volvió a insistir en el mensaje de que se puede negociar con éxito a nivel nacional como ha sucedido en varias Comunidades Autónomas.

Si el martes ponía de ejemplo a la socialista Francina Armengol, que preside junto a Podemos el gobierno de las Islas Baleares, este miércoles le tocó el turno al presidente de la Comunidad Valenciana, XimoPuig, que hace lo propio con Compromís –antiguo socio de la coalición morada, que ahora concurre junto a Más País–. «Ximo Puig no fue tan arrogante, supo que tenía que pactar con Podemos y Compromís para llegar a los votos. El pacto del Botànic es un ejemplo para España», afirmó Iglesias durante el mitin.