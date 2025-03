El PP reclama a Sánchez que se ponga en contacto con Casado

Ramón Gorriarán Madrid Martes, 19 de noviembre 2019, 17:53 Comenta Compartir

Unas horas antes de que el secretario general del PP afirmara que Pedro Sánchez está inhabilitado para ser presidente del Gobierno si no asume responsabilidades políticas por el caso de los ERE, la número dos de la lista popular por Madrid instaba al líder socialista a ponerse en contacto con Pablo Casado para explorar si hay espacio para un acercamiento. Una disparidad de criterios que refleja el debate que se vive en el PP sobre la actitud que debe tener ante la investidura del candidato del PSOE.

La exministra y expresidenta del Congreso, Ana Pastor, sostuvo que «no debería terminar el día de hoy» sin que Sánchez llame a Casado para concertar un encuentro. «Seguimos esperando a que llame», insistió hoy en una entrevista en TVE. Pastor, muy próxima al presidente de la Xunta de Galicia, se sumaba así a los planteamientos de Alberto Núñez Feijoó y otros barones de su partido proclives a buscar un entendimiento con los socialistas condicionado a una serie de acuerdos de Estado.

Pero no son solo los líderes territoriales, también José María Aznar y Cayetana Álvarez de Toledo abogaron por «un gobierno de concentración constitucional«, en palabras de la exportavoz en el Congreso, aunque el expresidente del Gobierno lo condiciona a que Sánchez no forme parte del mismo.

Teodoro García-Egea mantuvo ocultas las cartas de la dirección del PP. Por un lado exigió a Sánchez la asunción de responsabilidades políticas por la sentencia de los ERE porque si no lo hace «está inhabilitado para seguir siendo presidente del Gobierno de España». Pero al mismo tiempo insistió que su partido mantiene «la mano tendida» al líder socialista para alcanzar acuerdos de Estado. «Hoy la pelota está en el tejado del PSOE», resumió García Egea. El PP mantiene que Sánchez debe ser el que dé el paso de ponerse en contacto con su líder.

Llamadas y mensajes

Recuerdan los populares que en la noche electoral, Pablo Casado llamó a Sánchez pero no pudo hablar con él. El lunes, el líder del PSOE contestó con un mensaje en el que invitó a su interlocutor a hablar. Pero desde entonces, no ha habido contactos, al menos no han trascendido.

El problema para aclarar la postura de los populares es el silencio que mantiene Pablo Casado sobre sus planes. Desde la noche del 10 de noviembre guarda silencio, con la excepción de la declaración sin preguntas que protagonizó el pasado martes tras la reunión del comité ejecutivo nacional. Hoy reapareció con un mensaje en Twitter, pero centrado en la sentencia de los ERE, «el mayor caso de corrupción de la historia de España», y para reprochar a Sánchez la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy.

El PP no ve ninguna receptividad por parte de Sánchez a los guiños de Feijoó y otros dirigentes, y en ese escenario Casado no va a moverse. Cosa distinta será si el líder socialista no logra forjar una alianza para solventar la investidura y se ve abocado a un segundo intento a la desesperada bajo la espada de Damocles de unas nuevas elecciones. En ese caso, para nada descartable, en el PP calculan que Sánchez romperá el acuerdo suscrito con Pablo Iglesias y buscará decidido la colaboración de Casado.

Entonces, el líder de los populares tendrá que decidir si opta por romper el bloqueo o deja caer de nuevo al candidato del PSOE lo que abriría un nuevo periodo electoral. Fuentes del PP dicen que en esa tesitura facilitarán la investidura, como hicieron los socialistas en 2016.