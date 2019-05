Ana Díaz, harta de falsas acusaciones de los socialistas

La actual alcaldesa de Riosa y candidata de IU, Ana Díaz, se mostró ayer tranquila tras la advertencia del PSOE de que estudia con sus servicios jurídicos interponer una demanda por posible prevaricación. «No hay fundamento para ello; porque se refieren al abono de una factura por un servicio -socorrismo en la piscina- que no se ha abonado porque hay un reparo del secretario». No obstante, sí que mostró su hartazgo con la actitud «deleznable» de los socialistas, que en cuatro años, acusó, no han trabajado y que ahora hacen campaña «de forma sucia y deshonesta, causando daño a quienes formamos parte de este equipo de gobierno».

Sobre el asunto de fondo, la regidora dijo que se contrató a una empresa tras pedir varias ofertas. «No hubo reparos en la contratación, pero sí en el pago de la factura. Estamos a la espera de un último informe para saber qué hacer, pero todavía no se ha abonado», aseguró. Dijo estar tranquila, «porque nunca me ha llegado denuncia alguna, pero la Fiscalía sí investiga actuaciones de gobiernos socialistas anteriores».