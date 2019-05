Pelayo Barcia defiende el relevo de los cargos de confianza por parte del PSOE Pelayo Barcia, director general de Empleo y vicesecretario de Organización local. / DAMIÁN ARIENZA Contradice al presidente de Foro, Álvaro Muñiz, quien lo considera un síntoma de «sectarismo» MARCOS MORO Gijón Jueves, 30 mayo 2019, 16:06

Mar de fondo en Foro Gijón tras los malos resultados electorales y la sorprendente decisión de Álvaro Muñiz de renunciar al acta de concejal para dar entrada en el Ayuntamiento al número 4 de la lista y gerente del Centro Municipal de Empresas (Impulsa), Rubén González Hidalgo. El todavía director general de Empleo y vicesecretario de Organización local, Pelayo Barcia, ha elevado su voz para contradecir públicamente al presidente local y candidato a la Alcaldía de su partido, Álvaro Muñiz, para quien el previsible relevo por parte del PSOE de todos los directores generales y cargos de confianza nombrados por Foro en estos años es un síntoma de «sectarismo». De hecho, Muñiz justificó su renuncia en parte por el hecho de que Hidalgo va a ser apartado con seguridad al frente de Impulsa, pese a contar con el reconocimiento a su labor del tejido empresarial del Parque Científico y Tecnológico y trabajadores del propio Centro Municipal de Empresas.

«Considero lógico y muy democrático que el PSOE cese a todos los directores generales y gerentes de empresas municipales del anterior gobierno, entre los que me encuentro», manifestó Barcia esta mediodía«, señala el director general de Empleo. Y prosigue: »El PSOE es quien gobernará ahora la ciudad y tiene toda la legitimidad de hacerlo con personas de sus confianza. De hecho yo ya me he puesto en contacto con el posible edil de Empleo del PSOE (en referencia a Santos Tejón) para explicarle cómo quedan las cosas y para recomendarle mi cese lo más rápido posible en la primera junta de gobierno que estimo será el martes 25 de junio«.

Para el vicesecretario de Organización de Foro Gijón, «estos ceses y contrataciones no son sectarios sino propias de alguien que quiere gobernar y necesita apoyarse en personas concordantes con el socialismo y con su visión de ciudad». Y concluye: «Ahora lo único que nos queda desde el gobierno saliente es colaborar en lo máximo posible en el traspaso de la información, dejar un periodo de gracia hasta otoño para que el gobierno entrante elabore su presupuesto para 2020 y sobre todo desearles mucha suerte porque en ella estará el futuro de la ciudad».

Barcia fue una de las voces más críticas que se escucharon en la tensa comisión directiva local celebrada en la tarde-noche de ayer en el Parador Molino Viejo. También se despachó con contundencia en ese mismo sentido el concejal de Seguridad Ciudadana en funciones, Esteban Aparicio, que fue derrotado por Muñiz en las primarias locales del partido el pasado mes de marzo.