Elecciones municipales 26M: Vox denuncia el «boicot» que está sufriendo su cartelería en el Oriente Javier Remis / Aurelio Flórez Javier Remis, cabeza de lista por la circunscripción oriental, critica «la intolerancia de izquierdas» LUCÍA RAMOS Viernes, 24 mayo 2019, 17:38

El cabeza de lista de Vox a la Junta General del Principado por la circunscripción oriental, Javier Remis Hurlé, ha denunciado hoy «la campaña de boicot que está sufriendo la cartelería electoral colocada en los lugares habilitados a tal efecto». Considera que los carteles están siendo retirados para que el electorado no le identifique con el puesto de trabajo que tiene como médico de urgencias en el Hospital del Oriente, «lo que haría comprender a muchos que llego a la política sin ningún ánimo de vivir de ella y que realmente lo que siento es vocación de trabajo».

Remis también quiso recordar que la cartelería colocada en la comarca «no ha sido sufragada en ningún caso con fondos públicos, lo que pone más de manifiesto la pérdida económica que para nosotros supone la actividad política». Este tipo de «actos vandálicos», agregó, «no hacen sino poner en entredicho la cultura democrática de quien los perpetra, que en ocasiones se erigen como garantes de la libertad». Así las cosas, el candidato de Vox por el Oriente recalcó que «los demócratas respetamos a nuestros adversarios políticos. Si gana Pedro Sánchez no quemamos contenedores, no rodeamos sedes de Podemos, no hacemos llamamientos anti rojos, ni arrancamos carteles electorales», agregó. Y concluyó aseverando que «hoy en España la intolerancia es de izquierdas».