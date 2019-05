«No seremos revanchistas, Llanes necesita tranquilidad» José Herrero, ante el puerto deportivo de Llanes. / NEL ACEBAL José Herrero | Candidato del PSOE en Llanes «Trabajaremos para reducir la interinidad, pero siempre de la mano de los agentes sociales y buscando el consenso» L. RAMOS LLANES. Lunes, 20 mayo 2019, 03:47

Fueron cuatro años «duros» para el cabeza de lista de los socialistas a la Alcaldía de Llanes. No tanto, asevera José Herrero (Llanes, 1966), por estar en la oposición, como por la «persecución» a la que él y sus compañeros fueron sometidos. No obstante, asegura llegar a la carrera por el Ayuntamiento sin ánimos revanchistas.

-¿Les han servido para algo estos cuatro años en la oposición?

-Claro. Siempre que un partido que ha sido en su momento hegemónico llega a la oposición toca hacer un análisis de por qué se perdió el gobierno. Y nosotros hemos hecho mucha autocrítica y mucha reflexión que llevaron a muchos cambios en el PSOE de Llanes, que ahora cuenta con una nueva directiva.

-¿Qué es lo que más les preocupa en estos momentos del concejo?

-La imagen que se ha dado durante estos cuatro años en todos los aspectos. La pérdida de relevancia y liderazgo de Llanes a todos los niveles, dejando de ser el motor de la comarca y perdiendo la importancia institucional que siempre tuvimos. También la erosión de la convivencia, que lejos de normalizarse tras una confrontación electoral, fue a más fruto de la forma de hacer política del cuatripartito, que fue siempre mirando al pasado y no actuando sobre el presente y poniendo bases de futuro.

-Acusaron al cuatripartito de no contar con ustedes en la elaboración del PGO y aún así aseguran que lo asumirán, si ganan.

-Durante este mandato el PSOE actuó siempre con responsabilidad. De hecho, gracias a nuestra abstención se aprobó el único presupuesto que el equipo de gobierno logró sacar en estos cuatro años. Con el plan general actuaremos del mismo modo, pese a que creemos que se perdió una oportunidad histórica de realizar un PGO con el consenso de todos los grupos de la corporación. No es el plan que nos gusta, pues no responde a las necesidades del concejo, pero no actuaremos con la irresponsabilidad del cuatripartito, desestimando el anterior plan y comenzando de cero. Llanes no se puede permitir más dilación en un tema tan importante para su futuro, así que seguiremos adelante con la tramitación, contando con las alegaciones y con todos los grupos que quieran colaborar.

-Durante este mandato tuvieron que pasar varias veces por sede judicial tras denuncias de Alcaldía, ¿seguirán ustedes la misma línea en caso de ganar las elecciones?

-Llanes necesita tranquilidad, sosiego. Debemos actuar en el presente, en las cuestiones que afectan al día a día de los ciudadanos, y mirar al futuro. Esa va a ser la línea que marquemos desde el gobierno, sin revisionismo ni revanchismo, al contrario de lo que hicieron, sobre todo, el alcalde y el PP.

-¿Seguirán con las ofertas de empleo público del cuatripartito?

-Hay un mandato del Gobierno de Rajoy que insta a reducir la tasa de interinidad y seguiremos trabajando en esa línea, consolidando los puestos de los interinos. Eso sí, lo haremos siempre de la mano de los agentes sociales, los representantes de los trabajadores, y buscando el consenso. Defendemos el empleo público como pocos, pero no podemos obviar los derechos adquiridos de muchos trabajadores que no son responsables de estar en situación de interinidad.

-¿Y qué hay del empleo general?

-Es fundamental la aprobación del PGO, también pondremos en marcha una mesa para analizar la situación con todos los actores, crearemos apoyos a emprendedores, autónomos y comercio y trabajaremos con la Consejería de Educación para crear nuevos ciclos formativos.

-¿Propuestas para el turismo?

-Es uno de los motores principales del concejo, por lo que lo apoyaremos en tres líneas básicas: crearemos una figura pública que centralice y gestione todo, impulsaremos la promoción que estos cuatro años quedó abandonada e intentaremos desestacionalizar el turismo buscando nuevos nichos y priorizando la calidad.

-¿Qué hay del medio rural?

-Queremos elaborar un plan estratégico agroalimentario para promocionar productos que pueden lograr que la gente siga viviendo en los pueblos; promover nuevas concentraciones parcelarias donde sean necesarias; potenciar y crear nuevas ferias agrícolas y realizar un plan de uso y gestión de los comunales para ponerlos al servicio de quienes más los necesitan. Además, trataremos de reducir las trabas burocráticas.

-Tras lo vivido estos cuatro años, ¿están dispuestos a pactar?

-Por supuesto. Tenemos que sentarnos a dialogar. Ya lo intentamos en 2015, pero hubo un cordón sanitario por parte de los demás grupos y el resultado final fue el sufrido en estos cuatro años. La ciudadanía lo que quiere es que los representantes políticos seamos capaces de sentarnos juntos, dejar nuestras diferencias a un lado y consensuar.