Taboada aspira a ganar las elecciones ante el «desplome del PP» Los integrantes de Somos Oviedo, durante el cierre de campaña en la plaza del Paraguas. / PABLO LORENZANA «Si no somos la primera fuerza, lo será la FSA», advierte la candidata, que dice que el domingo los ovetenses decidirán entre «avanzar o retroceder» ALBERTO ARCE OVIEDO. Sábado, 25 mayo 2019, 02:51

La candidata de Somos Oviedo a la Alcaldía y todavía vicealcaldesa del municipio, Ana Taboada, se fijó ayer un objetivo muy concreto, liderar la primera fuerza política en la capital del Principado en el seno de estas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Una posición, auguró, motivada «ante el desplome del Partido Popular». Así lo aseguró durante el acto de cierre de campaña de la formación morada, que tuvo lugar en la plaza del Paraguas. «Somos la segunda fuerza municipal y ante el desplome del PP, nuestro objetivo es ser primera fuerza. Si no lo somos nosotros, lo será la Federación Socialista Asturiana (FSA)», sentenció.

Los integrantes de la marca local de Podemos eligieron la céntrica plaza del Oviedo Antiguo para su «tercera folixa», bromeó Taboada, con un concierto tributo a la célebre cantante de blues estadounidense, Janis Joplin, en el que participaron los músicos Sil Fernández y el brasileño Vaudí Cavalcanti, y en el que las terrazas de los locales cercanos llegaron hasta el improvisado escenario. La candidata estuvo acompañada por los miembros de su lista electoral y por la candidata a las elecciones europeas, Carmen Rodríguez.

Durante su intervención, Taboada quiso recordar que hace cuatro años su formación «cedió la Alcaldía al Partido Socialista» para que el equipo de gobierno no estuviese liderado por los conservadores ovetenses. «No me arrepiento, pero tenemos un PSOE en esta ciudad que no es libre, que no nos defiende, que no está dispuesto a enfrentarse a los poderosos para devolverle a esta ciudad el lugar que se merece», manifestó. Un PSOE, matizó, «que baja la cabeza ante las grandes empresas y ante la FSA».

En ese sentido, la candidata, en medio de un ambiente distendido en el que la 'saudade' de samba y la 'bossa nova' del brasileño coloreaban las esquinas y los curiosos aparecían atraídos por el bullicio de los que ya estaban allí, explicó que «eso que llamaron líos del tripartito no son líos, sino Somos partiéndose la cara por defender a Oviedo».

«Los intereses de Oviedo»

Por eso, aclaró, «donde esperábamos colaboración, encontramos confrontación, porque somos los únicos que ponemos por delante de los intereses del partido los intereses de Oviedo. Lo hemos demostrado de sobra», enfatizó la primera teniente de alcalde y aspirante a la Alcaldía.

«Hace cuatro años elegimos Oviedo, y Oviedo empezó a convertirse en un lugar mejor para vivir. Y este domingo, el futuro de ese proyecto que hemos empezado a construir está en manos de todos los ovetenses», proclamó. «Este domingo vamos a elegir entre avanzar o retroceder».