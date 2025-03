Festival de Cine de Gijón | Cintas de Asturias y de todo el mundo

ANA RANERA Viernes, 15 de noviembre 2019, 01:07 | Actualizado 03:45h. Comenta Compartir

Esbilla es el espacio más ecléctico del festival gijonés y uno de los más potentes. Esta sección se construye con películas de cualquier parte del mundo, aunque aquí también juegan un papel fundamental las producciones asturianas. En este apartado se reúnen los títulos más destacados del panorama internacional y a ellos se unen un buen número de estrenos nacionales.

Este año son veinte los filmes que compiten dentro de esta sección: estrenos, clásicos recuperados y lo mejor de los festivales con orígenes muy lejanos entre sí y temáticas muy dispares tienen cabida en este espacio. Producciones que tienen su origen en Estados Unidos, Japón, Portugal, Francia, Italia y Alemania con tramas que recorren realidades y fantasías, vidas y muertes, profundas reflexiones y diálogos inesperados, mientras rompen tabúes, al mismo tiempo, que emprenden un fugaz viaje al pasado.

Los crímenes de estado, la vinculación de nuestra especie con el medio marino, las miradas de no-ficción sobre la obra cinematográfica de autores reputados y clásicos del terror más político son algunas de las apuestas que se han incluido este año en Esbilla. Y, además, también se presentará en este apartado una cuidada selección de cine asturiano con el objetivo de reforzar el compromiso del festival con las producciones con firma local. También, dos de los títulos que aquí se presentan los comparte con la sección Enfants Terribles.

En Esbilla hay historias conmovedoras, como es el caso de la que relata 'La asfixia'. Dirigida por Ana Isabel Bustamante, narra, en primera persona, la desaparición de su padre en el conflicto armado de Guatemala. Un viaje catártico, un enfrentamiento con el pasado que haceque se tambaleen los cimientos de la vida de la autora. 'Andrómeda', por su parte, hace su apuesta por las historias cotidianas que emergen de un pequeño pueblo manchego, mientras 'Cuca' se queda aquí, en la tierrina, para relatar la lección de vida que da una mujer luanquina. Aquí también se queda 'Memorias de un pasado industrial', un relato coral de creadores culturales asturianos. 'Obertura de un milagro', por su parte, es la búsqueda de un niño gijonés que partió de El Musel tras la guerra civil y también con sello asturiano, el documental 'Road to Riverland'.

Además, la directora Chus Gutiérrez vuelve, veinte años después, con 'Droga oral', la segunda parte de 'Sexo oral' y actualiza el formato tratando, de nuevo, un tema tabú. Desde Estados Unidos, llegan 'Goldie', protagonizada por la modelo e instagramer Slick Woods, y 'Ham on Rye', un singular cruce entre Richard Linklater y David Lynch con un toque de Gus Van Sant.

'Jesus Shows You the Way to Highway' consiguió en Sitges una mención especial y premios en Neuchâtel y en el Fantasía Film Festival. Este filme ratifica que su director, Miguel Llansó, es una de las voces más libres e ingeniosas del cine español. La selección continúa con 'La famosa invasión de los osos en Sicilia', que ya se presentó en Cannes, una adaptación de los relatos de Dino Buzzati.

La sección la forman también la candidata al Oscar 'Los niños del mar', que combina el anime japonés con el cuidado del medioambiente ; la violencia colombiana de 'Pacífico Sur';la reivindicación feminista de 'S.A.D. Las Hadas Existen'; el ensayo de 'Sacavém'; la comedia rodada en Gijón ' Si yo fuera rico'; la galardonada 'Sinónimos', el relato histórico 'Swab 2000' y la satírica de 'Zombie: el regreso de los muertos vivientes'.

