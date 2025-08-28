El FICX crea una nueva sección competitiva en un programa con grandes nombres del cine de autor Clásicos como Radu Jude o Stephan Komandarev estarán en un festival que acoge lo último de Amalia Ulman y dedica un foco a Elena Duque

M. F. Antuña Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 17:19

del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que inundará de historias las salas de la ciudad del 14 al 22 de noviembre en la edición número 63, en la que se crea una nueva sección competitiva, Premiere, y en la que los grandes nombres del cine de autor estarán presentes.

La competición oficial Albar volverá a acercar a Gijón a todo un clásico del festival, el cineasta rumano Radu Jude, que ya sabe lo que es ganar el premio a la mejor película (2023) y retorna con 'Kontinental'25, un ácido retrato de la Europa contemporánea a través de la peripecia de un alguacil transilvano que ha de desahuciar a un sin techo. Desde EE UU llega Ira Sachs, que presenta 'Peter Hujar's Day', una cinta protagonizada por Ben Whishaw y Rebecca Hall que recrea un encuentro entre Hujar, fotógrafo underground neoyorquino de los 70 y 80, y la escritora Linda Rosenkrantz, autora del libro en el que se inspira la película. La francesa Louise Hémon es una de las revelaciones del año y acude a Gijón con su ópera prima, 'The Girl in the Snow', estrenada en Cannes. Galatea Bellugi protagoniza una cinta que es una revisión del folk thriller de época y que cuenta la historia de una joven profesora en una remota comunidad del siglo XIX.

Retueyos, la competición dedicada a las nuevas voces y a las visiones más transgresoras, programa 'Magic Farm', de Amalia Ulman, la creadora gijonesa que ya presentó en el FICX 'El Planeta'. Sundance o Berlín han visto ya su segundo largo, que protagoniza Chloë Sevigny junto a la propia Ulman. Humor irreverente y surrealista para seguir a un equipo de documentalistas. 'Karavan' es el primer largo de la directora checa Zuzana Kirchnerová, que bajo el influjo de Agnès Varda, recurre a su propia vida para relatar el viaje errante de una madre en situación económica precaria y su hijo adolescente por Italia. Otra directora, la serbia Ivana Mladenovic, cierra el trío con 'Sorella di clausura', protagonizada por Katia Pascariu, que encarna a una mujer cuya vida emocional se rige por una profunda obsesión por un cantante de pop balcánico.

La nueva competición se bautiza como Premiere. Ya existía una sección con ese nombre que ahora se convierte en espacio competitivo y acoge el estreno en España de largometrajes de directores de prestigio y sobresaliente trayectoria. El búlgaro Stephan Komandarev, otro realizador muy unido al FICX, estará en la ciudad con 'Made in EU', que pronto se estrenará en Venecia. Se presenta como un emotivo y humanista relato ambientado en una localidad de Bulgaria al inicio de la pandemia. La portuguesa Rita Azevedo Gomes llegará al FICX para estrenar en España 'Fuck the Police'. La cinta es un ensayo sobre la belleza y la amistad enmarcado en el Mediterráneo. Por último, el británico Ben Rivers es otro creador contemporáneo de referencia que acerca a Gijón 'Mare's Nest', un largo galardonado en Locarno inspirado en una obra de Don DeLillo. Se presenta como una fábula poética que sigue a una niña que explora un misterioso mundo sin adultos y viaja hacia un futuro desconocido.

Foco e instalación

Se conoce ya a la protagonista de uno de los focos. Será Elena Duque, una cineasta astur-venezolana de vanguardia. Su cine – cuentan desde el FICX– se mueve entre la animación y el collage e incorpora formatos y métodos de trabajo analógicos para abordar asuntos como la identidad y el sentido de pertenencia. «El trabajo de Elena Duque es como una caja de sorpresas, o más bien de tesoros, en el que los formatos y las técnicas de intervención sobre la imagen cobran vida de manera artesanal con gran detallismo, para recuperar lugares y paisajes, recuerdos y vivencias a través del celuloide, la foto, la postal, la pintura y las canciones populares, llenando todo de una abrumadora sensación de placidez, a veces nostalgia, pero sobre todo con mucha luz y sensibilidad», señalan desde el equipo de programación que dirige Tito Rodríguez. Su último cortometraje, 'Portales', se estrenó en febrero. Con una amplia trayectoria internacional, el FICX será el primer festival español en dedicarle un foco, que incluirá, asimismo, una performance de la cineasta.

Hay siempre presencia para otras actividades. En este caso, se programa la instalación en el Antiguo Instituto de la ficción sonora 'Mi nombre es John Ford', del guionista y realizador asturiano Alfonso S. Suárez. Ambientada en el Hollywood clásico, recrea la reunión más importante y desconocida del Sindicato de Directores de Cine Americano en octubre de 1950.

