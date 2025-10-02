Asturias ya sabe a otoño: planes gastronómicos para el primer fin de semana de octubre

Isabel Gómez Gijón Jueves, 2 de octubre 2025, 10:07 Comenta Compartir

Asturias brinda este primer fin de semana de octubre un gran programa gastronómico, capaz de conquistar los gustos más variados y tentar los paladares más exigentes. Avellanas, nuces, sidra, queso, miel y cerveza son protagonistas de algunos de los planes de estos días, aunque la lista de posibilidades incluye otras muchas propuestas.

3 - 5 de octubre Infiesto Festival de la Avellana

Cita obligada es el Festival de la Avellana de Infiesto. Aunque el día grande será el domingo 5, el programa festivo se desarrollará desde la tarde del viernes, cuando tendrá lugar el pregón del personal de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Piloña.

El sábado, además de competiciones deportivas, actuaciones folclóricas y otras propuestas culturales complementarias, tendrá lugar el XVIII Mercáu Tradicional de Mestres, que reunirá a 43 puestos de agroalimentación y artesanía.

Ya el domingo será el día grande del 54 Festival de la Avellana, una cita declarada de Interés Turístico Regional que reunirá a unos 40 cosecheros que pondrán a la venta más de 2.000 kilos de fruto.

3 - 5 de octubre Ribadesella Folixa La Sidre

Otra gran cita de este fin de semana en Asturias es la Folixa La Sidre, que se celebrará en Ribadesella entre los días 3 y 5. Habrá preba de sidra, Concursu de Sidre Caseru y campeonato de escanciadores (domingo, 17.30 horas). También, conciertos y actuaciones musicales durante todo el fin de semana.

La sidra y la cultura sidrera seguirán siendo protagonistas en el villa a partir del día 8, cuando se inaugurarán las XX Xornaes de la Sidre de Ribeseya, que se prolongarán hasta el día 26.

3 - 26 de octubre Cangas de Onís Queso y miel

Cangas de Onís inicia este fin de semana todo un mes dedicado al queso y la miel.

La apertura oficial de este intenso programa tendrá lugar viernes 3, a las 20 horas, en el Ayuntamiento, donde Ramón Hevia, expresidente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa Incatur y del club de fútbol Canicas, pronunciará el pregón.

Durante los días 4 y 5, tendrá lugar en la plaza Camila Beceña la XX Feria Regional de Quesos, en la que también habrá sidra y vino de Cangas.

Las actividades continuarán la próxima semana, con el hermanamiento de la Cofradía del Queso Gamonéu y la Cofradía del Vino de La Rioja (sábado 11, 13 horas, Ayuntamiento) y el LXXXIV Concurso-Exposición de Quesos de Los Picos de Europa y la XXXVIII Feria Miel del Oriente de Asturias, convocatorias llenarán la plaza Camila Beceña durante la mañana del día 12, cuando también habrá catas y demostraciones de cocina, entre otras actividades.

Este programa finalizará con las IV Jornadas Gastronómicas de Los Picos de Europa y de la Miel, que tendrán lugar del 17 al 26 de octubre.

5 octubre Camoca (Villaviciosa) Feria del Lino y les Nueces

La Feria del Lino y les Nueces de Camoca, en Villaviciosa, reunirá el domingo un total de 41 puestos para la venta de productos. Entre otras cosas, en ellos se podrán encontrar nueces procedentes tanto del concejo, como de los vecinos Siero y Colunga.

La apertura oficial de la feria tendrá lugar a mediodía con el pregón del enólogo y sidrero Tano Coalla. A las 12.45 horas tendrá lugar el Concurso Anual de Nueces.

2 -5 de octubre Pozo Sotón Mercado Agroalimentario del Territorio Minero

En las Cuencas se encontrarán este fin de semana dos de los planes gastronómicos más originales que ofrece la región.

De un lado, la feria Fetumi, que se celebrará en el pozo Sotón, será el marco del Mercado Agroalimentario del Territorio Minero 'Economato Gourmet'. Ideado para dar visibilidad a productos agroalimentarios de comarcas mineras, reunirá a una veintena de productores que darán a probar y venderán mermeladas, mieles, embutidos, setas, repostería, vino de Cangas del Narcea, cervezas artesanas, quesos, chocolates, arándanos y kiwinos, productos cárnicos y hasta savia de abedul.

Además, habrá showcookings a cargo de los cocineros Marcos Cienfuegos, de Mieres, y Diego García, de El Pintu en Laviana, y varias foodtrucks, que servirán tortos, hamburguesas y tacos, entre otras propuestas.

4 de octubre Santa Eulalia de Morcín Veganfest

La comida vegana es, por su parte, la protagonista de la cita que tendrá lugar el sábado en el área recreativa de Santa Eulalia de Morcín. Talleres y ponencias en torno al veganismo, comida y música forman parte de un intenso programa que se desarrollará de 11 a 19 horas.

Desde el 3 de octubre Laviana y Lugones Oktoberfest

La cerveza correrá este fin de semana en Laviana y en Lugones, que celebran sus respectivos Oktoberfest.

La cita en Pola de Laviana tendrá lugar los días 3 y 4 en el recinto ferial y la cerveza se podrá acompañar de comida y música. Por su parte, en la plaza de Europa de Lugones comienza este viernes el Oktoberfest Asturias, que se desarrollará hasta el día 13 y que también contará con puestos de comida y conciertos.

4 - 5 de octubre Salas Feria Medieval

Salas celebra los días 4 y 5 su XI Feria Medieval, que incluye varias propuestas gastronómicas en su intenso programa de ocio. Por un lado, el sábado a las 13 horas habrá degustación de productos salenses en la plaza del Castillo, a cargo del cocinero David Montes; por otro, varios restaurantes del concejo ofrecerán estos días suculentos menús medievales.

4 octubre Anleo (Navia) Mercado tradicional

También se ofrecerá una degustación de productos típicos en el IV Mercado Tradicional de Anleo, en el concejo de Navia, que se celebra el día 4, de 12 a 19 horas, en el parking de las piscinas. Además de su apartado gastronómico, la cita contará con demostraciones de oficios artesanos, juegos tradicionales, música y baile.