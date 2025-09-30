Enoturismo en Asturias: experiencias para conocer el Vino de Cangas y la viticultura heroica

Una copa de Vino de Cangas. Al fondo, uno de los viñedos del Suroccidente de Asturias.

Es época de vendimia. Es, por tanto, un momento idóneo para visitar territorios vinícolas y explorar paisajes teñidos por los cálidos colores del otoño y dominados por la incesante actividad en los viñedos. El Suroccidente de Asturias es una de esas comarcas en las que la recogida de la uva marca el final y el inicio de un nuevo año. De ahí que la vendimia sea un reclamo para visitar la zona a finales de septiembre y principios de octubre.

Cangas del Narcea, como principal concejo vinícola de Asturias, es el destino más conocido, pero no el único. De hecho, la DO Cangas ampara producciones localizadas, además de en concejo cangués, los municipios de Allande, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y algunas zonas de Tineo. No obstante, es en Cangas e Ibias donde se asientan todas las bodegas adheridas a la marca de calidad, así como otras que no comercializan sus vinos con el sello de la denominación de origen.

A fin de dar a conocer, no ya sus productos, sino las variedades autóctonas de uva con las que se elabora el Vino de Cangas y las peculiaridades de la exclusiva viticultura heroica, estas bodegas ofrecen diversas actividades enoturísticas a lo largo del año, si bien destacan las visitas guiadas a viñedos y bodegas y las catas de vino.

Bodegas productoras de Vino de Cangas

En la lista de bodegas del Suroccidente de Asturias que cuentan con oferta turística están las ocho bodegas de la DO Cangas: Monasterio de Corias, Martínez Parrondo, Las Danzas, Vitheras y Verdea, que se encuentran en el concejo de Cangas del Narcea; y Señorío de Ibias, Siluvio y Áurea, que se ubican en el municipio de Ibias. Todas ellas requieren reserva previa y se aconseja confirmar disponibilidad y horarios.

También las bodegas Vidas, Descendientes J. Marcos y Cuedo, que no están en la DO, organizan algunas visitas para dar a conocer su actividad y la viticultura asturiana.

Bodega tradicional y Museo del Vino

Para conocer a fondo la historia de la producción vinícola del Suroccidente de Asturias, son parada obligada el Museo del Vino y la anexa Bodega Tradicional Santiago. Ubicados en el emblemático barrio de Santiso, la visita a estos equipamientos permite sumergirse en el cultivo de la vid y elaboración del vino tradicionales. Para ello cuentan con paneles explicativos y útiles y herramientas utilizados a lo largo del tiempo. Entre ellos destaca el lagar con prensa de viga que puede verse en la bodega, cuya antigüedad se estima en cinco siglos.

Como broche de la visita a la bodega tradicional asturiana se puede disfrutar de una cata de DO Cangas en cacho, el típico recipiente de madera que aún se utiliza en la zona para la degustación de los caldos.

La visita al Museo del Vino y a la Bodega Santiago se puede completar con un recorrido por el Paseo del Vino, una senda peatonal que transcurre por un bosque de ribera junto al río Luiña y que une el barrio bodeguero de Santiso con la zona vinícola de Las Barzaneillas (1,3 kilómetros) y el barrio de Ambasuguas (0,9). Un atractivo más para visitar el concejo, conocer su pasado vitivinícola y disfrutar de su naturaleza, su gastronomía y, sobre todo, de su vino.

