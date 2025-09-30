El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un viñedo destinado al cultivo de uvas para Vino de Cangas. E. C.

Qué es la viticultura heroica: características de un cultivo asturiano casi exclusivo

Asturias es una de las pocas regiones de España y Europa que cuenta con viticultura heroica, cuyas características están definidas por un organismo internacional

Isabel Gómez

Isabel Gómez

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:23

Los vinos de Asturias son singulares, diferentes en un país con un gran volumen de producción vinícola. Pero no se trata de su sabor o de la variedades autóctonas de uva que se utilizan, que también. Su exclusividad está relacionada por dónde y cómo se cultivan las viñas.

La DO Cangas ampara producciones de los concejos de Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Allande, Grandas de Salime, Pesoz, Illano y algunas zonas de Tineo. Se trata de una comarca cuyas características orográficas ha dado a su cultivo de uva la calificación de viticultura de montaña o heroica.

Además de la DO Cangas, solo Ribeira Sacra, Priorat e Islas Canarias cuentan en España con esa calificación concedida por el CERVIM (Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña), que reconoce así en torno al 5% de los viñedos de toda Europa.

Viticultura heroica: definición y características

El organismo internacional, que fue creado en 1987, describe los vinos de la viticultura heroica como aquellos «producidos en contextos difíciles, muy a menudo durante horas de arduo trabajo manual, cuya ley de mercado nunca puede garantizar a los viticultores un ingreso adecuado para el trabajo producido». Además, están «producidos a partir de cepas autóctonas que durante siglos se han adaptado al clima y a la tierra y que infunde a los vinos aromas y características únicas».

Así, las características principales de la viticultura heroica son:

  • viñedos cultivados en zonas de montaña a altitudes superiores a 500 metros;

  • viñedos cultivados en pendientes de más del 30%;

  • viñedos cultivados en terrazas o pequeñas islas.

Estas caracteríticas conllevan, entre otras cosas, que se trata de parcelas en las que no es posible la mecanización y que los cultivos están sometidos, a menudo, a condiciones meteorológicas adversas.

