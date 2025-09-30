Qué es la viticultura heroica: características de un cultivo asturiano casi exclusivo Asturias es una de las pocas regiones de España y Europa que cuenta con viticultura heroica, cuyas características están definidas por un organismo internacional

Un viñedo destinado al cultivo de uvas para Vino de Cangas.

Isabel Gómez Gijón Martes, 30 de septiembre 2025, 12:23

Los vinos de Asturias son singulares, diferentes en un país con un gran volumen de producción vinícola. Pero no se trata de su sabor o de la variedades autóctonas de uva que se utilizan, que también. Su exclusividad está relacionada por dónde y cómo se cultivan las viñas.

La DO Cangas ampara producciones de los concejos de Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Allande, Grandas de Salime, Pesoz, Illano y algunas zonas de Tineo. Se trata de una comarca cuyas características orográficas ha dado a su cultivo de uva la calificación de viticultura de montaña o heroica.

Además de la DO Cangas, solo Ribeira Sacra, Priorat e Islas Canarias cuentan en España con esa calificación concedida por el CERVIM (Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña), que reconoce así en torno al 5% de los viñedos de toda Europa.

Viticultura heroica: definición y características

El organismo internacional, que fue creado en 1987, describe los vinos de la viticultura heroica como aquellos «producidos en contextos difíciles, muy a menudo durante horas de arduo trabajo manual, cuya ley de mercado nunca puede garantizar a los viticultores un ingreso adecuado para el trabajo producido». Además, están «producidos a partir de cepas autóctonas que durante siglos se han adaptado al clima y a la tierra y que infunde a los vinos aromas y características únicas».

Así, las características principales de la viticultura heroica son:

viñedos cultivados en zonas de montaña a altitudes superiores a 500 metros;

viñedos cultivados en pendientes de más del 30%;

viñedos cultivados en terrazas o pequeñas islas.

Estas caracteríticas conllevan, entre otras cosas, que se trata de parcelas en las que no es posible la mecanización y que los cultivos están sometidos, a menudo, a condiciones meteorológicas adversas.