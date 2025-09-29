Fiesta de la Vendimia 2025: la Cofradía del Vino de Cangas celebra su XXI Gran Capítulo

Cofrades del Vino de Cangas desfilan en una pasada edición de la Fiesta de la Vendimia.

Cangas del Narcea ultima los preparativos de la XIII Fiesta de la Vendimia, una cita ya imprescindible en el calendario festivo de Asturias que tendrá lugar del 10 al 12 de octubre.

Además de ser marco de actividades como un mercado artesano o la representación de la pisada tradicional de la uva, durante esta edición de la Fiesta de la Vendimia tendrá lugar el XXI Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Cangas, que lo celebrará con un extenso programa de actividades.

El viernes 10, por ejemplo, tras la inauguración de la Fiesta (19.30 horas), tendrá lugar el acto de hermanamiento con la Cofradía del Torto de Maíz de Oviedo (20.30) y el sábado 11, el gran desfile de cofrades por el corazón de la villa canguesa (11.30). Pasado el mediodía, tendrá lugar en el Teatro Toreno el Gran Capítulo, en el que prestarán juramento los nuevos Cofrades de número y se proclamarán cuatro nuevos Cofrades de Honor.

Esta máxima distinción de la Cofradía de Vino de Cangas se otorga este año a Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias; Maxi Rodríguez, cofrade mayor de la Cofradía del Torto de Maíz de Oviedo; Cristian González, cocinero de TPA; y José Luis Murcia, presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV).

Ampliar Representación de la pisada de la uva. C. B.