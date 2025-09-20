Nació apenas tres años antes de la Denominación de Origen que hoy preside. Manuel Vázquez Losada, antes siquiera de alcanzar los 35, es ya bodeguero, ... enólogo, elaborador y todo lo que se puede, y se debe, ser en una pequeña bodega que lleva su sello desde hace seis campañas. Ahora, desde hace un año, también preside la DO Monterrei, la más joven de Galicia, con apenas tres décadas de existencia, y aun la gran desconocida. Para borrar ese tabú, están desarrollando acciones por toda España y el martes estarán presentes en Gijón con un showroom en el que poder conocer y degustar sus vinos.

–Es joven, pero su relación con el mundo del vino le viene de largo.

–Sí, mis padres tenían un ultramarinos y se hacía vino para consumir allí, como se hacía antes en todos los pueblos. Yo me quedé con el negocio, y una inspección de Sanidad me advirtió que eso no se podía hacer, que para hacer vino necesitaba un precinto de garantía y un registro sanitario. Y ahí empezó mi andadura, en 2017. Empecé a reestructurar viñedos antiguos de la familia para poder tener viñas y uvas que estuvieran acogidas a la DO, a la que no dudé en entrar, porque es un sinónimo de garantía.

–¿A qué retos se enfrentan como DO?

–Somos la DO más desconocida de Galicia, porque somos la más joven. Pero estamos dando los pasos para darnos a conocer y crear ese camino. Tenemos que intentar darnos a conocer más como DO Monterrei que por la uva godello, que existe en otras muchas DO. Si nos sirven un godello, no identificamos territorio; nosotros debemos trabajar para dar a conocer todo lo que tenemos.

–¿Qué hace especial a la DO Monterrei?

–Tenemos un clima continental-atlántico; cada vez más días con mucho calor, pero con una gran influencia atlántica de la costa. Además, tenemos una gran abanico de vinos diferentes, con hasta cuatro tipos de suelo reconocidos en el territorio amparado por la DO: arcilla, granitos, pizarra y suelos con más barro. Y también tenemos vinos con un amplio rango de altitud, desde el valle hasta las laderas de las montañas. Ahora ya tenemos grandes bodegas, de hasta dos millones de botellas, presencia de grandes grupos… Y eso convive con bodegas más pequeñas, familiares, que le ponemos mucho cariño y mimo a lo que hacemos. Todo eso nos hace una DO mucho más compleja y más completa.

–¿Cómo está afectando el cambio climático?

–El valle de Monterrei es una zona muy calurosa. Este año, las viñas que mejor han aguantado el estrés de los calores del verano han sido las de tierras más hondas, que están plantadas en zonas donde hace cien años parecía imposible plantar. Otros años sufren más problemas de enfermedades, hongos… Y este año las que han sufrido muchísimo son las laderas: antes de vendimiar llevábamos desde principios de mayo sin ver una gota de agua. Eso ha hecho sufrir más a estas plantas. No obstante, este año la calidad de la uva es muy buena, pero tiene menos extracción de mosto. Nosotros tenemos que aprender y adaptar nuestra forma de vinificar a estas circunstancias.

–El martes presentan sus vinos en Asturias.

–Creemos que por cercanía y estudio de mercado es uno de los principales mercados a trabajar por la DO Monterrei, y casi cualquier otra. El consumo de sidra está ahí, pero creemos que la godello podría entrar en ese mercado. No queremos desbancar a la sidra, sino convivir. Asturias está aún sin trabajar en el mundo del vino, no hay mucho consumo, por eso creemos que es un buen mercado a explorar.