Manuel Vázquez Losada. E. C.

Manuel Vázquez Losada, bodeguero

Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Monterrei
«Asturias está por trabajar en el mundo del vino»

Este joven bodeguero preside la DO más joven y desconocida de Galicia, pero también la «más compleja y completa», con variedad de uvas y suelos

José M. Requena

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:13

Nació apenas tres años antes de la Denominación de Origen que hoy preside. Manuel Vázquez Losada, antes siquiera de alcanzar los 35, es ya bodeguero, ... enólogo, elaborador y todo lo que se puede, y se debe, ser en una pequeña bodega que lleva su sello desde hace seis campañas. Ahora, desde hace un año, también preside la DO Monterrei, la más joven de Galicia, con apenas tres décadas de existencia, y aun la gran desconocida. Para borrar ese tabú, están desarrollando acciones por toda España y el martes estarán presentes en Gijón con un showroom en el que poder conocer y degustar sus vinos.

