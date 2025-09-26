La feria minera del Pozo Sotón gana espacio para la gastronomía

Marta Varela Pozo Sotón Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:46 Comenta Compartir

La Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi) se celebrará en el Pozo Sotón del 2 al 5 de octubre con un completo programa dirigido tanto a profesionales como al público general. El evento organizado por Hunosa, que alcanza este año su novena edición, busca potenciar y divulgar el potencial del patrimonio industrial asturiano, proyectando su enorme relevancia histórica, arquitectónica, tecnológica y social y contribuyendo al posicionamiento de un producto turístico atractivo y estratégico para el desarrollo cultural y económico.

El evento ha sido presentado este viernes por la primera teniente de alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Cintia Ordóñez; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Grupo Hunosa, Gustavo Martínez Pañeda, y el CEO de la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, David Fernández Prada. Sin renunciar a su dimensión profesional, que concentrará la agenda de los dos primeros días con un 'fam trip' para los integrantes la Asociación Internacional de Periodistas y Escritores Latinos de Turismo «Visión», la feria reedita la vertiente popular, abriendo sus puertas a los ciudadanos durante el fin de semana con un amplio abanico de actividades gratuitas pensadas para todos los públicos.

Ampliar David Fernández-Prada, Gustavo Martínez y Cintia Ordoñez. J. M. Pardo

El Mercado Agroalimentario del Territorio Minero «Economato Gourmet» dará visibilidad a productores agroalimentarios asentados en comarcas con un vínculo, actual o pasado, con la minería del carbón. Tras el éxito de la primera edición, celebrada en 2024, una veintena de productores exhibirán sus productos, abiertos también a la degustación. Habrá mermeladas, mieles, embutidos, setas, repostería, vino de Cangas del Narcea, cervezas artesanas, quesos, chocolates, arándanos y kiwinos, productos cárnicos y hasta savia de abedul.

La gastronomía estará presente a través de sendos showcookings protagonizados por los cocineros Marcos Cienfuegos, de Mieres, y Diego García, de El Pintu en Laviana. Habrá, además, food trucks para disfrutar en el entorno del pozo de tortos, hamburguesas, tacos entre otras propuestas.

Actuaciones musicales

Además, el sábado actuará en directo Gastón Zadoff y el domingo lo hará el emblemático Vicente Díaz, cuyos temas se han convertido en himnos de la canción asturiana. Los más pequeños podrán disfrutar de los hinchables y también del Escape Room Inmotion Ratoncito Pérez. El Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM), espacio museístico alojado en la casa de aseos del Sotón, ofrecerá asimismo visitas guiadas a lo largo del día.