La feria de artesanía celebrada en la edición de Fetumi 2024, en el pozo Sotón de El Entrego Alex Piña

Fetumi 2025: la feria minera volverá al Pozo Sotón, en El Entrego, el 4 y 5 de octubre

El gran escaparate minero coincidirá con la feria estatal Presura 2025 que exalta al medio rural

Marta Varela

El Entrego

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:59

Hunosa ultima la celebración de la Feria de Turismo Minero e Industrial, Fetumi. El esperado evento que llega a su novena edición, se desarrollará el primer fin de semana de octubre. El Pozo Sotón, ubicado en la localidad samartiniega de El Entrego, espera volver a ser la referencia de los territorios mineros los días 4 y 5 de octubre, coincidiendo con la Feria nacional para la repoblación de la España rural .

Hunosa tiene programado «recuperar el patrimonio industrial para los ciudadanos, convirtiéndolo en un espacio de disfrute colectivo y punto de reunión social y cultural», para todo el público que podrá acceder al recinto de forma gratuita. El horario previsto será el sábado desde las once de la mañana a las ocho de la tarde, y el domingo desde las once a las cinco de la tarde.

En el mismo se podrá disfrutar de actividades para los más pequeños, un scape room del Ratoncito Pérez y otras actividades como hinchables. Además, habrá visitas guiadas al CEMM, un el mercado agroalimentario 'Economato Gourmet' con una selección de productores asentados en las comarcas mineras y dos showcooking protagonizados por Diego García, del restaurante lavianés El Pintu, el sábado a las seis de la tarde; y del cocinero mierenses Marcos Cienfuegos, que lo hará el domingo a las doce de la mañana. Y no faltará la música con la actuación el sábado de Gaston Zadoff y el domingo Vicente Díaz, ambas a partir de las dos de la tarde.

Presura 2025

Ese mismo fin de semana comenzando el viernes el emblemático pozo minero acogerá la feria estatal Presura 2025, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural. El mayor evento a nivel estatal dedicado a la revitalización del medio rural.

La feria lleva el título de Renacimiento rural y reunirá durante tres días a instituciones, emprendedores, entidades sociales y ciudadanía en un completo programa de actividades que combinará espacios de debate, propuestas culturales, proyectos de innovación y oportunidades de emprendimiento. Así, están previstas nueve mesas redondas que abordarán temas clave para el futuro de los territorios rurales, desde la implicación juvenil hasta la innovación tecnológica, pasando por la economía social, la cultura, la ciencia, el papel de las mujeres retornadas y la sostenibilidad de los pueblos costeros.

Además, se celebrará el concurso de emprendimiento Hueco Starter, que otorgará un premio al mejor proyecto desarrollado en el medio rural asturiano

