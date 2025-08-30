El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cremela elaborará su propio chocolate a final de año en su obrador de Cabranes

El proyecto cumple una década y saca al mercado una crema helada de mantecado de Avilés que vende en su tienda de la villa del Adelantado

JESSICA M. PUGA

GIJÓN.

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Cremela Helados y Chocolate cumple una década y lo hace ultimando muchas novedades. Acaba de sacar al mercado una crema helada de mantecado de Avilés que vende en la tienda de la villa del Adelantado, abierta hace dos años con el modelo de franquicia. «Beatriz apostó por la marca Cremela en Avilés. Fue la que nos propuso hacer algo con un dulce típico del lugar, así que nos pusimos a desarrollar el helado de mantecado en nuestro obrador de Cabranes», cuenta José Manuel Martínez ‘Salas’. No era la primera vez que innovaban para esta tienda, para la Feria del Queso y el Vino crearon tres helados con el queso como protagonista y también lo hicieron para el Festival de la Cerveza.

Acerca de la receta, Salas incide en que «no es un helado de yema de huevo aromatizado con canela y limón sin más». Está hecho con mantecado de Avilés. Concretamente, el que elaboran en el obrador Bengala. «Probamos con diferentes confiterías porque cada uno tiene su punto», detalla el responsable de Cremela, al tiempo que celebra las sinergias que se crean en el día a día: «Es muy guapo encontrar compañeros de viaje».

Todos los helados salen del obrador que Cremela instaló en Cabranes, donde «elaboramos a diario». Ahí ultiman una gran novedad que el responsable espera tener lista a finales de año. Empezarán a elaborar su propio chocolate. «Ya tenemos la maquinaria y estamos formándonos. Compraremos cacao de diferentes orígenes, lo tostaremos, moleremos y trabajaremos con él», explica al respecto Salas.

En Cremela elaboran helados ‘a la carta’ para restaurantes y abastecen a las seis tiendas que tiene en Villaviciosa, Gijón, Cangas de Onís, Ribadesella, Llanes y Avilés.

