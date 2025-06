Un embajador olímpico para la Sidra de Asturias

Jessica M. Puga Gijón Martes, 17 de junio 2025, 15:57 Comenta Compartir

La gran fiesta de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias se celebró este año en Gijón bajo un sol abrasador que sirvió para celebrar, aún más, la bebida patria y a sus mejores elaboradores. La plaza de toros de la ciudad sirvió de sede para escanciar como manda la tradición, para apoyar al sector y para celebrarlo. Hubo ganadores en los que poner el foco, aunque sean una representación de un sector «en auge» y con futuro, como aseguró el presidente del Consejo Regulador de la DOP, Jorge García, que estrenaba cargo de manera oficial.

Para empezar, tendrá la marca un referente este 2025. Y no solo porque la cultura que la rodea haya sido nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. De reforzar el mensaje de consumir sidra 'made in' Asturias se encargará los próximos meses el piragüista olímpico Saúl Craviotto. «Estoy agradecido porque hayan pensado en mí,ñ y es una gran responsabilidad», aseguró el deportista, que aunque no es Asturiano de cuna, «está región me lo ha dado todo en lo profesional y también en lo profesional». Ahora se sabe referente «de uno de los productos más universales de Asturias».

El XIV Salón Sidra de Asturias continuará por la tarde para deleite de profesionales y consumidor general. Aunque fue por la mañana cuando la marca entregó sus premios anuales, clave para tomar el pulso del sector. El palmarés de este 2025 es variado, prueba de que la bebida está haciendo las cosas bien. Empezaron los aplausos enfocados al ganador en la categoría Cosechero, el más entrañable. El ganador fue, a veredicto del consejo, José Manuel Cuesta, quien subió emocionado a recoger el premio.

El llagar El Gobernador recogió premio por partida doble. Lo hizo primero con su sidra Españar, en la categoría Sidra Natural Filtrada, y a continuación con Emilio Martínez, en la Sidra Natural Espumosa.

Pero el premio grande, que cada año es el que corresponde a la Sidra Natural Tradicional, recayó en las botellas Prado y Pedregal, del llagar La Morena. «Está siendo un año redondo», celebró el triunfador tras posicionarse también en el Primer Sidre del Año y en el certamen de Gascona.

Suya fue la medalla de oro de la categoría. La de plata se la llevó Vigón DOP, del llagar maliayo Vigón, que recogió Miguel Vigón; y la de plata Cabueñes DOP, de Sidra Cabueñes, que recogió Diego Agüera.

La fiesta fue redonda, y sirvió para presentar la nueva cosecha de sidra de Asturias y poner en valor la bebida que se elabora «con manzana de aquí». Así lo defendió, primero, el nuevo presidente de la marca, que estrenó cargo hace un mes. «Nuestro futuro pasa por el control y la defensa de la marca y por promocion el productor», resumió el plan estratégico de los próximos cuatro años.

En el acto también estuvo presente el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que puso en valor en «futuro» de la marca y cómo la declaración de la Unesco contribuye a «ser valor económico, cultural y turístico». Él referenció «orgullo, sgrqdecimiento y desafío» a la hora de hablar del presente y futuro de la Sidra de Asturias.

También apoyó la bebida elaborada en Asturias con manzana de aquí el segundo teniente de alcalde de Gijón, Jesús Martínez Salvador, que apuntó que su concejo concentra importantes cifras en cuanto a kilos de elaboración y consumo. También reforzó su apoyo Mónica Fernández, de Caja Rural de Asturias, que reforzó el apoyo de su grupo en «un día muy importante» para todos.