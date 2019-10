«Un escanciador no es un camarero de cafetería» Fran Ordóñez vive entre manzanas y sidra desde niño. / PABLO NOSTI Fran Ordoñez | Copropietario de Sidra Viuda de Angelón «Tener una categoría profesional dará un plus a la sidra y más calidad; un buen escanciado ayudaría a una mayor proyección exterior» SUSANA D. TEJEDOR Jueves, 17 octubre 2019, 05:03

Son cinco y forman un equipo perfecto. Tienen reparto de tareas, pero siempre se toman las decisiones al unísono. Aprendieron de sus padres.

-Su padre fundó Sidra Viuda de Angelón porque le gustaba mucho tomar sidra.

-Sí. A mi padre le gustaba mucho la sidra y se metió en un pequeño llagar. En aquel momento en Nava había entre 30 y 40 y los cinco hermanos (dos mujeres y tres hombres) empezamos ya de pequeños a ir por allí. Finalmente, fuimos incorporándonos poco a poco. Mi padre quiso poner a la empresa el nombre de su madre, mi abuela. Bueno, en realidad, un recuerdo a ella, que se llamaba Carmen, pero en aquella época las mujeres eran 'viuda de'.

-En unos años le han dado la vuelta al negocio paterno. Una tecnología muy avanzada y una producción mucho más elevada.

-Este año la previsión que tenemos es de un millón de litros de sidra, algo más que el año pasado.

-Muchos productores se quejan del mal tiempo.

-Este año hay bastantes manzanas, tocaba cosechona. No hay tanto como hace dos años, pero hay bastante manzana. A las variedades tempranas el tiempo se les adelantó una semana, por las altas temperaturas y por la falta de lluvia.

-¿Una semana es esencial?

-Sí, afecta. Posiblemente la sidra de esas manzanas tenga menos alcohol, ya que las fermentaciones, al haber hecho mucho calor, vienen bajas de azúcar. Son entre 3-4 décimas menos de grado alcohólico. Apenas se nota.

-La sidra es muy tradicional, pero precisa innovación.

-Por eso nosotros tenemos un abanico muy amplio de productos.

-¿Quién es el inventor de la familia?

-La parte del experimento para elaborar productos nuevos la hacemos entre todos y llegamos a un consenso los cinco. Yo soy el técnico e investigador y ellos los osados.

-¿Cómo ha resultado el experimento de sidra con limón?

-Ha tenido muy buena acogida. Lo sacamos en verano como un refresco, ya que pega mucho en época calurosa. Lo comercializamos como Angelón Llimón. Lo que ocurre es que su elaboración lleva mucho tiempo. Es un producto muy difícil.

-Antes lo hizo con sidra y miel.

-Fue hace dos años. Tenemos pomaradas propias y dentro tenemos unas 80 colmenas para polinizar los manzanos. Nos planteamos qué hacer con la miel de esas colmenas y se nos ocurrió elaborar sidra natural con miel.

-Dos productos muy asturianos.

-Pero es muy difícil darle salida, al menos aquí. En cambio, en Estados Unidos ha tenido una gran aceptación. La vendemos en botellas de un tercio y gusta en verano e invierno. Los americanos la toman hasta caliente. A ellos les gusta probar cosas nuevas. El 80-90% de la producción la vendemos fuera.

-Pero aquí no ha sido acogida lo suficientemente bien.

-No. El mundo de la sidra en Estados Unidos es como la cerveza aquí. Somos más tradicionales para lo nuestro. En cambio, nos gusta probar cosas nuevas que elaboran los demás, como es el caso de todas las cervezas que se están haciendo ahora mismo, aunque sean las asturianas.

-Parece que para los asturianos la sidra es intocable, pero luego el consumo no aumenta.

-El consumo de sidra natural en Asturias no es que haya tocado fondo, pero los jóvenes no acaban de entrar por ella. La verdad es que consumen mucha cerveza. Creo que los profesionales deberíamos incidir en esa franja de edad. En nuestra región cada vez somos menos y el consumo va bajando y es muy local.

-¿Y los que vienen de fuera? Cuando están aquí hablan de las delicias de la sidra.

-La sidra natural que sale fuera es para los emigrantes. O sea, un 80% de lo que se envía para fuera es para asturianos residentes en otros países. Un buen escanciado ayudaría a una mayor proyección exterior.

-Algo ayudará el escanciador eléctrico.

-Es una ayuda, porque cada vez hay menos escanciadores.

-Los escanciadores piden que se les reconozca su actividad como una categoría profesional.

-Es lógico. Un escanciador no es igual que un camarero de una cafetería. Obtener una categoría profesional le dará un plus a la sidra, una mayor calidad.

-Después de una buena comida, no estaría mal su crema de sidra.

-¡Ojalá! Ha bajado mucho el consumo de chupitos; ahora se toman gin- tonics. Pero no estaría mal. La elaboramos con aguardiente de sidra y crema de leche y le añadimos gajos de manzana. Está muy buena.

-Aunque si hay que conducir la sidra sin alcohol sería lo más recomendable.

-Las espumosas son recomendables todo el año, pero su consumo está centrado en Navidad. La sidra sin alcohol es sidra dulce a la que le añadimos gas. Está muy buena y no da positivo.

-Sidra tranquila...

-La sidra tranquila es la que se conoce como sidra de nueva expresión. Me encanta, excepto el nombre, por eso la llamamos tranquila y la pasamos a crianza en roble mínimo tres meses. La pena es que aquí no gusta demasiado, no hay costumbre de tomarla, igual que ocurre con el vino de Cangas; en cambio, la gente que viene de fuera quiere probar cosas nuestras como nos ocurre a los asturianos cuando vamos a otros lugares. Los hosteleros deberían tener cartas de sidras para que el público, tanto autóctono como foráneo, conozca lo que hacemos y se acostumbre a pedirlo y a consumirlo.