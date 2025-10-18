Industrias Cima, ejemplo de reinvención al servicio a la hostelería en Asturias

Jessica M. Puga Gijón Sábado, 18 de octubre 2025, 12:42 Comenta Compartir

Industrias Cima cumple 150 años. Un siglo y medio desde que José Cima García instalara en su localidad natal, Colloto, una moderna fábrica de sidra. Era 1875 y Cima acababa de regresar de Cuba, adonde emigró con 13 años y se dio cuenta de que una de las cosas que más anhelaban los asturianos en América era la bebida autóctona. Por eso la mayor parte de su producción viajaba al otro lado del océano: Cuba, Argentina, México, Estados Unidos… Para lograrlo, entendió el 'secreto' de la champanización y triunfó con la popular marca Real Sidra Asturiana, con la que participó en la Exposición Universal de Barcelona de 1888.

José Cima combinó su faceta empresarial con la de mecenas, y su tenacidad le permitió tener muchos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, como la Gran Cruz del Mérito Agrícola concedida por Alfonso XIII en 1912. También fue alcalde de Oviedo en 1930.

La empresa dio el siguiente gran paso en 1942, cuando se constituyó en sociedad anónima, con la participación accionarial, entre otros, de la familia Zuloaga, vinculada con el industrial Enrique Suárez Rezola. Él se asoció con la familia Soriano, de Manila, origen de la marca San Miguel, para crear la cervecera San Miguel en España, y en abril de 1967 se materializó su distribución para Asturias, generándose así un vínculo muy estrecho entre Industrias Cima y San Miguel.

A partir de 1983, la empresa cesa la fabricación de sidra centrándose en la distribución, al principio exclusivamente con cerveza San Miguel, y posteriormente ampliando la cartera.

Nueva casa

Las instalaciones de Colloto se quedaron entonces pequeñas y, en 1991, inauguran las nuevas en el Polígono Industrial de Silvota, en Llanera, en el centro neurálgico de la región, donde continúan. Ahí trabaja una plantilla de 70 profesionales que atiende a más de 5.000 clientes de hostelería a lo largo de toda la geografía asturiana. «El entorno cambiante invita a ver más allá del futuro más próximo y obliga a adaptarse a una realidad con una evidente incertidumbre para dar respuesta a los grandes desafíos del sector», apuntan acerca de su presente responsables de una empresa que puede presumir de tener 150 años de historia. Son muchos «de aprendizaje, de aciertos y errores. Nuestra trayectoria es fruto del esfuerzo de todas las personas que han formado Industrias Cima a lo largo de estos años», aseguran.

