Ana Guerra en 'El Hormiguero': «Me ha costado tres años encontrar mi identidad»

La cantante Ana Guerra acudió anoche a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo single 'Tik Tak', un primer adelanto de su próximo disco que verá la luz en unos meses. Una apuesta musical más especial que las anteriores, con un corte pop clásico que lleva el sello personal de la artista y que está compuesto por ella junto a Juanjo Martín y Luis Frochoso.

Este nuvo trabajo es el segundo disco que saca a la venta la cantante, aunque previo a este último compuso otro que finalmente decidió desechar. «Antes de 'Operación Triunfo' cantaba en la calle y hacía versiones. En 'OT', también. Y no había compuesto absolutamente nada. Así que cuando salí al mundo real no sabía qué identidad tenía y me ha costado tres años y medio encontrarla», sostenía la intérprete. Ana confesó al presentador que que no paraba de dar tumbos profesionalmente hablando y no se encontraba: «no sabía qué personalidad tenía».

Por este motivo, sorprendió a su discográfica con un cambio drástico de planes. «Dos días antes de reunirme con ellos pensé que no podía más. Sabía que tenía que tomar otro camino y que musicalmente tenía que hacer otra cosa. Estaba contando mi verdad y eso no es cuestionable« relataba Guerra. Para la artista el confinamiento supuso un antes y un después que dejó muy clara su metamorfosis musical. «La primera opción era que me dijeran que no porque habían invertido mucho dinero y entonces me tendría que haber ido a otro país a empezar de cero», desvelaba sincera. No hizo falta, los directivos comprendieron su situación y apostaron por su música. «Me senté al piano, les canté lo nuevo y les gustó», aseguró Ana Guerra.

La cantante se sinceraba con Pablo Motos: «Yo fui muy feliz cantando lo que cantaba, pero después de este parón mundial cambié mucho y tenía que reflejarlo en mi idioma que es la música». A partir de ese momento, Guerra compuso 40 temas en muy pocos días. «Estaba en la búsqueda de esa identidad, esencia y personalidad musical. Entonces, me ha costado tres años y medio pero aquí estoy» confesó.