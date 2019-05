Blanca Romero: «Mi hija y Marc Márquez forman una pareja muy guapa, más que Angelina y Brad Pitt» La actriz, Blanca Romero. / E. C. La actriz, que reside en Gijón, se muestra muy tranquila por el novio que ha escogido su hija EL COMERCIO Domingo, 26 mayo 2019, 17:21

Blanca Romero se muestra encantada con la nueva relación de su hija, Lucía Rivera, con el piloto Marc Márquez, según publica 'ABC'. La actriz, que reside en Gijón, se muestra muy tranquila por el novio que ha escogido su hija: «Me encanta porque es una persona deportista es sana y creo que a esa edad tener a alguien sano a tu lado es positivo».

Aún así, Romero prefiere no opinar demasiado: «No me gusta juzgar ni me gusta hablar de los demás. Ni siquiera le pregunto a ella», aunque asegura que «forman una pareja guapísima, más que Brad Pitt y Angelina Jolie».

A raíz de su relación con Márquez, Lucía se ha sentido muy «atacada» en redes sociales. «Por desgracia en este país todavía hay mucho machismo por el que hay que luchar y sobre todo las críticas hacia la mujer», opina su madre. Aunque piensa que en el fondo todo esto le vendrá bien para un futuro: «Quiero que se haga fuerte y que aprenda porque algún día no estaremos. Si yo sobreviví a ello, ella también», dice con firmeza. «Yo nunca me defendí, ni cuando se me trató injustamente ni cuando se me calumnió», añade en relación al texto publicado por Lucía en Instagram para justificarse ante todos los que la criticaban: «Yo no lo haría pero ella tiene que hacer lo que sienta y lo que sea más sano para su salud».