El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Israel da luz verde a la ocupación de Gaza City y la evacuación de sus 800.000 residentes
El cantante mallorquín Jaume Anglada Efe

El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga

La colaboración de los testigos ha permitido dar con el conductor huido y detenerlo

Ep

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:02

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha resultado este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que ha huido del lugar del siniestro. Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta y ha abandonado el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El cantante permanece ingresado en la UCI del Hospital Son Espases pendiente de evolución.

El pasado 1 de agosto, el penúltimo día de la Copa del Rey de Vela, el mallorquín ofreció un concierto en la terraza Real Club Náutico de Palma al que acudió el Rey Felipe VI, a quien le une una estrecha amistad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  2. 2 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  3. 3 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  6. 6 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  7. 7

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  8. 8 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche
  9. 9

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  10. 10 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga

El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga