Los problemas de salud de Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Irujo ha asistido a la presentación de los vigésimo Premios TELVA Solidaridad 2019, en los que participa como jurado. Se trata de una cita a la que el hijo de la Duquesa de Alba acude cada año, a pesar de sus problemas de salud. Durante el evento ha hablado sobre las ocho veces que ha pasado por quirófano en los últimos cinco años.

El jinete ha recordado alguno de los momentos más difíciles de su vida. A principios de febrero fue intervenido para arreglar un problema en la pared abdominal que le hizo pasar un postoperatorio doloroso: «Es la octava operación. He tenido ocho operaciones desde 2014. Me había quedado un bultito y parecía que se iba a cerrar, pero hicimos una resonancia en diciembre y la pared abdominal estaba abierta, entonces como hago mucho ejercicio, cuanto más musculas más se abre, y había que repararlo. Estuve un par de semanas muy fastidiado» reconoció durante el evento de los premios.

Cayetano, sin perder su sentido del humor, ha explicado que lleva una malla muy grande que le resulta bastante incómoda, sobre lo que bromeó con total naturalidad: «Le digo a mi médico que esta vez no me ha puesto una malla, me ha puesto una red de pescar atún… No sabes las tres semanas que pasé hasta que eso empezó a adaptarse y a flexibilizarse un poco» y se ha referido a las marcas que le han causado las operaciones diciendo que «parezco un torero...más que un torero».

También, mostrando su lado más personal, ha confesado que los momentos más duros de su vida fueron el 2014, 2015 y 2016, «por todo lo que pasó con mi madre. He tenido que superar muchas cosas y yo ya no me veía otra vez reactivándome», reflexionó..