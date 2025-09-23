El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Curro Romero. SUR

Curro Romero, ingresado por una neumonía

Las complicaciones respiratorias han llevado a su hospitalización de urgencia

Joaquina Dueñas

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:20

La salud de Curro Romero vuelve a tener en vilo a familiares, amigos y aficionados después de que haya tenido que ser ingresado de urgencia en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla por complicaciones respiratorias. El diestro se encuentra en observación a causa de una neumonía derivada del covid, enfermedad que estaba superando en buenas condiciones en su domicilio hasta su hospitalización en la madrugada del lunes.

Este es el tercer ingreso en lo que va de año del Faraón de Camas, que arrastra problemas de salud debido a su avanzada edad, 91 años. De momento, se desconocen los detalles de su estado, aunque parece que la infección estaría controlada. En todo caso, se espera que permanezca ingresado hasta su total recuperación antes de recibir el alta. Una vez más, su esposa y apoyo incondicional, Carmen Tello, permanece a su lado en todo momento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  5. 5 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos
  6. 6 Se acabó el modelo clásico: el cambio que llega al examen teórico de conducir
  7. 7 Luis Enrique, el mejor entrenador del mundo
  8. 8 Hombre de mediana edad recién separado, el perfil más reacio a utilizar preservativo
  9. 9

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  10. 10 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Curro Romero, ingresado por una neumonía

Curro Romero, ingresado por una neumonía