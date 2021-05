La desorbitada cantidad de dinero que ha cobrado Antonio David mientras se declaraba insolvente «Quiero hacer esto para que la gente entienda que este ser lo que ha hecho es ganar dinero a costa de acabar con mi vida», ha explicado Rocío Carrasco Antonio David Flores / Eduardo Manzana EL COMERCIO Gijón Jueves, 20 mayo 2021, 18:15

El penúltimo episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha narrado el litigio legal enfrentó hace años a la hija de Rocío Jurado con Antonio David Flores y que todavía sigue activo. Carrasco ha relatado los detalles de la demanda por el impago de las pensiones que debía abonarle su ex para la manutención de sus dos hijos, Rocío y David Flores Carrasco.

En ese momento, Antonio David se declaró insolvente para evitar pagar la cuantía, que ascendía a alrededor de 58.000 euros. Sin embargo, Rocío Carrasco ha tratado de desmontar ese argumento y ha detallado los ingresos que percibió durante esa época gracias a los programas de televisión a los que acudió y las entrevistas que concedió, donde hablaba, entre otras cosas, de Carrasco y de sus hijos.

«Quiero hacer esto para que la gente entienda que este ser lo que ha hecho es ganar dinero a costa de acabar con mi vida», comenzaba Carrasco. «Pongo una reclamación dineraria y es a raíz de ese procedimiento que desde primera hora el juez decreta que ese dinero se debe, se ha embargado, entonces el juzgado empieza a dictaminar oficios a las productoras, a las revistas, a las cadenas para ver cuánto cobra para poder embargárselo», explicaba Rocío durante el episodio 11 del documental.

La sorpresa llegó poco después. «Nos dimos cuenta de que las cantidades la mayoría no las cobraba él, sociedades de las que él ni pertenecía. Al mismo tiempo él se había declarado insolvente, diciendo que carece de bienes y pidiendo justicia gratuita. Tú no puedes trabar embargos porque las sociedades la mayoría que cobra no son de él, así que decidimos ponerle una querella criminal por un delito de insolvencia punible», agregaba.

En ese sentido, Rocío Carrasco explicaba que «la sociedad de su mujer —Olga— cobra la nada despreciable cantidad de 133.080 euros», por lo que se podría estar hablando de un delito de alzamiento de bienes.

La hija de Rocío Jurado detalló programa a programa y entrevista a entrevista la cantidad que habría cobrado Antonio David durante los cinco años que Carrasco podía reclamarle la pensión de sus hijos.

«Intervención en el programa Abierto al anochecer: 36.060,73 euros brutos; Contrato para su intervención en Dónde estás corazón: 28.800 euros; Intervención en Dónde estás corazón: 42.000 euros; Contrato con fecha del 14 octubre de 2008: 28.800 euros; Para su intervención en Dónde estás corazón: 40.000 euros; Contrato del 10 de septiembre de 2008: 24.000 euros; Para 8 intervenciones en el programa Dónde estás corazón: 1.800 euros por cada intervención; Contrato del 25 de julio de 2011: 2.400 euros a la sociedad de su mujer; Contrato del 22 de diciembre de 2011: 1.000 euros brutos por las intervenciones que hace desde el 2010 hasta el 2011», relató.

En total, Antonio David Flores percibió 350.000 euros en esos cinco años. Aunque esa cantidad parece baja si se compara con lo que, según se detalló en el programa, el padre de Rocío y de David habría cobrado durante su trayectoria mediática: nada más y nada menos que cinco millones de euros.