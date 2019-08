La conmovedora carta de Sara Carbonero en la lucha contra su enfermedad «Siento a mi gente más cerca que nunca y me estoy riendo, creo que como jamás antes lo había hecho», escribe la periodista en su cuenta de Instagram EL COMERCIO Gijón Jueves, 1 agosto 2019, 18:04

Mientras que Iker Casillas se recupera poco a poco del infarto de miocardio que sufrió el pasado mes de mayo, Sara Carbonero se enfrenta con valentía a la lucha contra su enfermedad, un cáncer de ovarios.

La periodista ha publicado una fotografía en Instagram en la que aparece una rosa. Se trata de un regalo que su hijo Martín le llevó a la cama: «Cuando le he preguntado si se había hecho daño al cogerla me ha respondido que sí, que de hecho se había pinchado pero que merecía la pena por darme la sorpresa. Luego le hemos quitado las espinas y la hemos metido en un jarrón con agua». Cuando Sara le preguntó al pequeño que si le gustaba más así, él respondió que ya no parecía «una rosa de verdad».

«Y tenía toda la razón -añade la periodista-, porque la rosa no deja de ser bonita por tener espinas, ni las espinas dejan de hacer daño porque tengan rosas. Siempre hay algo de dolor en lo bello y mucho de belleza en la adversidad . Y en esas estamos, consiguiendo que los ratos buenos superen con creces los menos buenos».

Y es que, a pesar de estar siendo una etapa complicada, asegura que esto le está sirviendo para disfrutar al máximo de «momentos muy intensos» que está «saboreando como nunca»: «De repente las cosas más cotidianas y banales del mundo han dejado de serlo para convertirse en instantes únicos y mágicos, muchos problemas se han ido de golpe. Siento a mi gente más cerca que nunca y me estoy riendo, creo que como jamás antes lo había hecho. Porque la vida es así, un cambio constante, un regalo precioso pero envenenado. Una rosa con espinas, como la que me ha traído esta mañana del parque Martín a la cama».