Isabel Pantoja se hunde: «Tengo miedo a que le pase algo»

Ya nada volverá a ser igual para Isabel Pantoja. Que su 'pequeño del alma' la ataque de esta manera y encima lo haga de manera pública, es algo que la está desgarrando por dentro. No podía esperar que algo así le sucediese.

La tonadillera se encuentra «hundida». Así lo han desvelado fuentes cercanas a la tonadillera a la revista del corazón '¡Hola!'. «Tengo miedo a que le pase algo… Esto es más de lo que puede aguantar. Está fatal, hundida… Le cuesta hasta respirar», aseguran. «Lo que está viviendo no se lo merece nadie... Siempre ha tenido enemigos pero, ¿su hijo? ¿Que un hijo haga esto públicamente a su madre? Esto va en contra de la naturaleza humana...». Manifiestan además que Kiko Rivera estaría cegado únicamente por el dinero: «Que a nadie se le olvide, esto su hijo lo está haciendo públicamente solo por un motivo: el dinero».

Una motivación que Kiko Rivera ha negado ya en varias ocasiones. Lo único que le mueve, siempre según su versión, es conocer la verdad y asegurarse de que se cumplan las últimas voluntades de su padre, Paquirri. Descubrir ciertas irregularidades en el tema de la herencia del diestro le ha llevado a romper definitivamente los lazos con su progenitora y a afirmar públicamente que le ha engañado. «He sido su tarjeta de crédito», recalcaba una y otra vez el pasado viernes en el especial de Telecinco 'Cantora: la herencia envenenada' a la vez que aseguraba que jamás podría perdonar a su madre.

Kiko Rivera «abrió los ojos» el pasado 2 de agosto cuando encontró en una habitación de Cantora los objetos personales de Paquirri, esos mismos que Isabel Pantoja aseguró en su día que habían sido robados de la finca justo cuando tenía que dárselos a los otros hijos de Paquirri: Cayetano y Fran Rivera. «Cuando vi todo aquello me quedé en shock. Mi madre me dijo que eso era mío, de cosas que me había dejado mi padre. Pero yo sabía que aquello no era mío», explicaba hace unos días el Dj. Fue cuando se dio cuenta de que algo pasaba y empezó a investigar hasta llegar a este punto de no retorno con su madre.