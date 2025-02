Julián Muñoz cuenta lo que descubrió al entrar en la habitación de Paquirri en Cantora El exalcalde de Marbella no descarta la posibilidad de que Kiko Rivera no viera los trajes de Paquirri porque no pasaba mucho tiempo en Cantora

Julian Muñoz se ha pronunciado tras el conflicto familiar que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera. El que fue pareja de la tonadillera ha contado algunos aspectos desconocidos en la vida de la artista y lo que él vio en la habitación de Francisco Rivera 'Paquirri' cuando visitó Cantora.

«Creo recordar, envuelto en algo blanco, estaba el traje de luces que llevaba puesto el día de su desafortunada muerte. Estaba allí una muleta, creo que un par de banderillas, un estoque. Estaban en un armario, según entras, a la derecha», ha explicado en una conexión telefónica en el programa 'Huellas' de Telemadrid.

Además, el exalcalde de Marbella no descarta la posibilidad de que el DJ no viera esos trajes porque no pasaba mucho tiempo en Cantora. «En la época que yo estuve con Isabel Pantoja, realmente Kiko a Cantora iba muy poco. Kiko vivía en Sevilla con la abuela, incluso hubo un tiempo en que ya se hizo mayor y se le alquiló un apartamento por parte de la madre. A Cantora no iba mucho. Cabe la posibilidad de que no lo viera, porque no pasaba mucho tiempo».

2 de agosto

Kiko Rivera «abrió los ojos» el pasado 2 de agosto cuando encontró en una habitación de Cantora los objetos personales de Paquirri, esos mismos que Isabel Pantoja aseguró en su día que habían sido robados de la finca justo cuando tenía que dárselos a los otros hijos de Paquirri: Cayetano y Fran Rivera. «Cuando vi todo aquello me quedé en shock. Mi madre me dijo que eso era mío, de cosas que me había dejado mi padre. Pero yo sabía que aquello no era mío», explicaba hace unos días. Fue cuando se dio cuenta de que algo pasaba y empezó a investigar hasta llegar a este punto de no retorno con su madre.