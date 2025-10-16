El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Kim Kardashian junto a su exmarido Kanye West Efe

Kim Kardashian sobre el final de su matrimonio con Kanye West: «Nunca sabía qué me iba a pasar al despertar»

La empresaria ha revelado que el rapero lleva dos meses sin hablar con sus hijos

Joaquina Dueñas

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:45

En medio de la polémica del último lanzamiento de su firma SKIMS, tangas con vello público sintético de diferentes colores que se han agotado en cuestión de horas a razón de 40 euros la unidad, Kim Kardashian se ha sincerado sobre su matrimonio «tóxico» con Kanye West en el podcast 'Call Her Daddy'. La empresaria ha desvelado que el padre de sus hijos lleva dos meses sin hablar con ellos y ha recordado cómo se volvió «impredecible» al final de su matrimonio. «Nunca sabía qué me iba a pasar al despertar», ha explicado. Ha puesto como ejemplo la ocasión en la que su entonces pareja le regaló varios de sus Lamborghinis por sorpresa. «Fue surrealista abrir el garaje y no encontrar ni uno», ha asegurado.

Cuando comenzaron las crisis emocionales de West, Kim quiso estar a su lado y acompañarle en el proceso de recuperación. Sin embargo, la situación se hizo insostenible por la negativa de él a aceptar cambios que, a juicio de la empresaria, habrían sido «muy saludables y beneficiosos». «Cuando alguien tiene su primer colapso mental, quieres brindarle todo tu apoyo y ayudarle, pero también necesitas proteger tu paz», ha subrayado. A pesar de todo, no considera su matrimonio «un fracaso». «Aprendí lecciones fundamentales sobre mis límites y mi bienestar», ha afirmado.

