Margaret Thatcher junto a su marido, Denis Thatcher AFP

Un libro sobre Margaret Thatcher desvela que habría tenido dos relaciones durante su matrimonio

'The Incidental Feminist' explora la vida íntima de la conocida como 'Dama de hierro', coincidiendo con el centenario de su nacimiento

Joaquina Dueñas

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:38

Margaret Thatcher, primera ministra de Reino Unido entre 1979 y 1990, estuvo casada durante 52 años con Denis Thatcher con quien tuvo dos hijos. Él fue «el hilo dorado que recorre mi vida», según lo definió en sus memorias la propia política. Sin embargo, un libro sobre la 'Dama de hierro' ha desvelado que habría tenido dos relaciones extramaritales a lo largo de su trayectoria. 'The Incidental Feminist', de Tina Gaudoin, afirma que la exdirigente británica tuvo un romance al inicio de su carrera como diputada conservadora y otro durante su gobierno.

La obra se ha publicado coincidiendo con el centenario del nacimiento de la exprimera ministra. Detalla también que el segundo idilio habría sido con Sir Humphrey Atkins, a su vez casado y con cuatro hijos, diputado por Spelthorne y secretario de Estado para Irlanda del Norte en el primer mandato de Thatcher, entre 1979 y 1981. El libro también refiere una supuesta «amistad extramatrimonial» entre la líder conservadora y Lord Bell, su jefe de relaciones públicas. Este último «le ponía la mano en la rodilla y hacía otras cosas», han declarado sus fuentes a Gaudoin.

La autora señala, por otro lado, la estrecha amistad que habría tenido Denis Thatcher con la modelo galesa Mandy Rice-Davies, quien estuv implicada en un escándalo político en los años 60, cuando la familia ya había dejado Downing Street.

