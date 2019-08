Logan Sampedro de 'Supervivientes' sufre un aparatoso accidente «No he tenido buenas noticias, pero no puedo entrar en detalles. Tiempo de reposar y replantearse todo» EL COMERCIO Gijón Jueves, 22 agosto 2019, 20:24

El exconcursante de 'Supervivientes'Logan Sampedro ingresó el pasado domingo de urgencia en el hospital Can Misses con una herida en el ojo tras haber sido golpeado por un dron. El aparato le golpeó en el ojo y le provocó, según el diagnóstico de los médicos que le atendieron, un traumatismo ocular. Tras haber sido atendido por el personal médico, Logan recibió el alta a las 22 horas del 19 de agosto.

Días después, Logan Sampedro ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen en la que se le puede ver en el hospital con la bata de paciente, el ojo izquierdo inflamado y morado y una venda en la cabeza. Rápidamente, la publicación se ha llenado de comentarios de apoyo y preguntas sobre lo sucedido.

«Agradezco a toda la gente que pregunta por mi estado, gracias por vuestros mensajes. No he tenido buenas noticias, pero no puedo entrar en detalles. Tiempo de reposar y replantearse todo. No me dejan estar mucho con el móvil. Os dejo foto del fatídico día», ha escrito junto a su fotografía en el hospital.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido que acudir a una clínica oftalmológica para someterse a diferentes pruebas y comprobar así el estado de su ojo tras ser dañado por el dron en Ibiza.