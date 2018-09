El look más sexy de Paula Echevarría La asturiana ha revolucionado las redes con su último modelito EL COMERCIO Gijón Miércoles, 26 septiembre 2018, 15:04

Paula Echevarría ha sido la estrella del desfile de Etam en París, donde se ha atrevido a llevar uno de los looks más sexys. La asturiana siguió las nuevas propuestas de baño y lencería de la firma francesa, pues escogió un top lencero, una pieza que sumada al resto de su look –mini falda de tweed (estilo Chanel), maxi cinturón, gafas de sol y zapatos tipo salón de Ursula Mascaró– ha dividido a sus seguidores en Instagram.

Algunos la tachan de «choni» y afirman que le «sobran las gafas, el cinturón y el escote. Una blusa blanca hubiese estado mejor. Que estás en País no en un polígono industrial»; «siempre te veo guapísima y súper elegante. Hoy no me dicen que eres tú y digo... mira la choni esa». Y luego están los que piropean a la actriz: «Espectacular», «bonita», «guapísima».