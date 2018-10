La apuesta de Paula Echevarría para presumir de piernas este otoño Imagen compartida por Paula Echevarría en Instagram. La actriz candasina acierta con los minivestidos CARLA COALLA Jueves, 11 octubre 2018, 16:20

¿Quién dijo que el frío está reñido con las minis? Que se lo digan a Paula Echevarría, que combina como nadie la manga larga con la falda corta. Así lo demostró el pasado sábado, primero en su visita al programa 'Viva la vida', presentado por Toñi Moreno, como parte de la promoción de la película 'Ola de crímenes'; por la noche, en el Coca Cola Music Experience, disfrutando de una agradable velada con su hija Daniella y algunas de 'las pencas', su grupo de amigas. La actriz combinó un arriesgado mini vestido 'black and white' temático, con coleta y lazo negro y botines negros. El complemento de lujo con el que redondeó su look fue la polémica riñonera de Gucci, convertida en su incondicional 'must have'.

Ayer mismo nos sorprendía con otro 'outfit' de la misma línea. Un 'total dark' con minivestido ceñido de media manga, falda mini y deportivas. Apostó por un sexi 'sport style' y acertó, presumiendo de piernas, de silueta y de melena al viento a partes iguales. Como complementos, tres detalles que marcaron la diferencia: las gafas de sol al más puro estilo años 60, bolso rectangular de asa al hombro (que Paula lució en la mano) y aros 'midium size' que redondeaban el personal look. Todo un acierto convertido en imprescindible para esta época en la que comienzan a bajar las temperaturas.