Paula Echevarría convierte en viral un vestido de H&M perfecto para tallas grandes y pequeñas

Poco a poco las nuevas colecciones y la mayoría de armarios parece que van incorporando esa nota de colores más vivos propios de la temporada de verano. Nuevas tendencias de color en las que hay cabida para tonos llamativos como: el naranja, el fucsia, el aguamarina o el lila, que este verano promete ser 'el rey' de los colores tendencia. La primera en adelantarlo ha sido la asturiana Paula Echevarría con uno de sus últimos estilismos compartidos en Instagram.

En esta ocasión la actriz e influencer ha apostado por uno de esos vestidos largos, vaporosos y asequibles perfectos para solucionarnos la época estival y para salvar, desde un look de invitada a un estilismo de diario. Un detalle por el que ya promete convertirse en otra de las prendas virales de la influencer para esta temporada, pero no solo por eso, esta vez a este vestido hay que añadirle un plus: es perfecto para todos los tipos de tallas y cuerpos.

Algo que sabemos porque esta prenda de la nueva colección sostenible de #ConciousDresses de H&M en la que priman los materiales orgánicos, reciclados y de origen sostenible, está disponible en una gran variedad de tallas que van desde la 32 a la 4XL.

Un vestido largo de 39,99 euros, compuesto por una mezcla de viscosa y lyocell tencel, que cuenta con escote en pico, diseño cruzado, manga corta abullonada acabada en volante, costura elástica en la cintura y una falda repleta de volumen. Eso sí, la mayoría de tallas pequeñas ya han volado de la web de la firma y el resto podrían agotarse en las próximas horas, como sucede con la mayoría de prendas virales que luce la asturiana.

En este caso, Paula Echevarría ha preferido combinarlo con un maquillaje muy natural, un recogido bajo con coleta y unos pendientes largos, consiguiendo un estilismo sencillo y elegante. Pero si ya estás pensando en sacarle partido también en tus looks diarios en verano, en la web de la firma proponen completar el estilismo con sandalias o incluso con zapatillas deportivas.