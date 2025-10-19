Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados Los hay en doce tonalidades distintas y se publicitan bajo el eslogan: «Tu alfombra puede ser del color que quieras»

A la izquierda, Kim Kardashian. A la derecha, uno de los doce colores en los que se vende este tanga de pelo.

Tan solo han durado unas horas a la venta y no precisamente por falta de éxito. El nuevo lanzamiento de Skims, la marca de ropa de Kim Kardashian, se ha agotado en todos los colores. Se trata, ni más ni menos, que de tangas de vello púbico, es decir, pelucas para el pubis —eso sí, sintéticas—. Y es que parece que lo natural vuelve a estar de moda, pero tantos años de la cultura de la depilación ha provocado que muchas personas dijesen adiós para siempre al pelo en muchas partes de su cuerpo. Por eso, y seguramente por una estrategia de marketing basada en causar ruido, la celebrity más famosa del mundo se podría haber inspirado en el desfile de John Galliano para Maison Margiela de 2024 en el que varias modelos lucieron esta prenda que en el argot de la moda se denomina merkins.

La variedad de colores es uno de los principales reclamos publicitarios de este peculiar producto, cuyo eslogan es «tu alfombra puede ser del color que quieras». Los hay pelirrojos, blancos, castaños... y todos los modelos cuentan con reflejos inspirados en el cabello natural. En cuanto a la confección, el nuevo producto estrella de Kim Kardashian está «hecho a mano en malla elástica supertransparente».

Por el momento, estos tangas de pelo que cuestan 42 euros y que salieron a la venta en diversas tallas, desde la XXS hasta la 4XL, no están disponibles en ninguna tonalidad. No obstante, la web de Skims ofrece apuntarse a la lista de espera para recibir un aviso en cuanto vuelva a haber stock.

Se podría decir que la campaña publicitaria también tiene un toque polémico y 'tradicional'. La marca se ha inspirado en la estética de los programas de los años 70 para simular un concurso en el que hay que adivinar el color del vello de unas mujeres que, por supuesto, llevan tangas de pelo de tonalidades variadas. «¿Quién dijo que la alfombra tiene que hacer juego con las cortinas?», dice el texto que acompaña al vídeo publicado en las redes sociales de la firma.

