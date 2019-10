Guarda tus clásicos vaqueros, las instagramers ya llevan los jeans milagro más famosos del otoño Se llaman 'slouchy', están en los looks de todas las influencers, se adaptan a cualquier estilo y son capaces de estilizar todos los tipos de figura. ALBA LLANO Miércoles, 16 octubre 2019, 22:25

Instagram tiene una prenda favorita por excelencia que no dejamos de ver a la mayoría de influencers desde agosto y esta vez no se trata de la blazer más salvaje del otoño, sino que nos referimos a los 'slouchy jeans'. Unos vaqueros con los que Zara generó una verdadera obsesión en pleno verano y que, aun a pesar de las altas temperaturas de esos meses, consiguieron colarse en la mayoría de armarios. Pero parece que la obsesión por estos jeans no ha hecho más que crecer por momentos y este otoño han pasado a convertirse en toda una tendencia, hasta el punto de que ya están disponibles en todas las colecciones de las nuevas firmas low cost y también forman parte de los looks más inspiradores de las influencers para combatir la bajada de temperaturas.

¿La razón? Su diseño con silueta tipo globo y tiro alto favorece a todas las figuras, su detalle de pinzas en la parte frontal ayuda a afinar la zona de las caderas, también se acercan al diseño de los pantalones bombachos y quedan por encima de los tobillos, un detalle perfecto para las más bajitas, ya que alarga visualmente las piernas y las estiliza.

La influencer gallega Alexandra Pereira fue la primera influencer en lucirlos por las calles de Tokio, pero la locura por estos vaqueros fue tal entre sus seguidores, que la it girl tuvo que parar momentáneamente su luna de miel para aclararles la procedencia de este nuevo modelo de pantalones.

Solo necesitó una camiseta cropped negra y unas sandalias planas de tiras para conseguir el look casual perfecto:

Desde entonces han sido muchas las instagramers que han incorporado un modelo 'slouchy' a sus looks. Una de las últimas en incorporarlos, ha sido la influencer asturiana Patricia Sáez. Ella ha preferido llevarlos con un top tipo beandeau en color negro, una blazer en el mismo color y unos salones en color marrón y a juego con su bolso. Una opción perfecta para conseguir un outfit mucho más elegante.

La conocida influencer Paula Argüelles tampoco se ha podido resistir a esta nueva tendencia viral y no ha dudado en convertirlos en el mejor fichaje para el entretiempo. ¿La clave para conseguirlo? Una camiseta básica blanca, una blazer larga en color azul marino y unas Converse blancas. Una opción de look perfecta para conseguir un look de oficina de diez.

Favorecen a todas las tallas, son tendencia viral en Instagram, combinan con todo y otro punto a favor de este modelo de jeans, es que los hemos encontrado en la mayoría de firmas, en versiones aptas para todos los bolsillos y de todos los colores (beige, negro, vaquero, blanco...).

Slouchy jeans vaqueros. / Zara.

Sea cuál sea el diseño 'slouchy' que elijas, te garantizarán el mejor estilismo este otoño ¿Aún no los tienes en el armario?