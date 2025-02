Trucos infalibles para vestir con estilo a partir de los 50 Nos inspiramos en las influencers mayores de 50 para darte todas las claves y trucos que necesitas para incorporar a tus looks y para demostrar que el estilo no es cuestión de edad sino de actitud

Alba Llano Olay Gijón Domingo, 28 de febrero 2021, 15:28 Comenta Compartir

El estilo y marcar tendencia no es algo que esté reñido con la edad y de hecho la mayor parte de las veces mejora con los años, sino que se lo digan a la gran cantidad de influencers mayores de 50 años que derrochan estilo con cada uno de los looks que lucen en Instagram.

Todas y cada una de ellas son la evidencia de que vestir bien es algo que se puede ir aprendiendo con el tiempo y de que el estilo propio siempre debe primar por encima de cualquier tendencia. Ellas se atreven con los looks monocolor, con algunas de las prendas virales de la temporada, también combinan prendas elegantes con deportivas o Converse y arriesgan con todos los estilos y colores. Mujeres maduras en las que nos hemos inspirado y cuyos looks nos han dado algunos trucos estilísticos claves. Toma nota.

No renuncies a los colores ni a los estampados

Ampliar @carmen_gimeno

Los looks atrevidos también tienen cabida pasados los 50, así que no renuncies ni a los estampados ni a los colores llamativos. Una buena forma de dosificar este tipo de colores y estampados en tus looks es combinándolos con otras prendas lisas, básicas o con prendas del mismo color pero que consigan crear un juego de tonalidades. El éxito de tus looks estará asegurado y si además le añades unas deportivas o si te atreves con unas botas con suela track como Carmen Gimeno aún mejor.

Todo al blanco

Atrévete con los looks 'total white' en todas las estaciones del año. Este color ayuda a dar luz al rostro, quita años y además es todo elegancia. Sea cual sea el estilo de look por el que te decantes (más deportivo o arreglado) conseguirás derrochar estilo. En este caso, la influencer Margarita Argüelles combinó su gabardina de cuello solapa y con detalles en beige, con unos salones en el mismo color. Este binomio de color también es ganador.

Los vaqueros son los mejores aliados

Susi Rejano sabe que los vaqueros son siempre los mejores aliados de los looks 'street style' y por eso no duda en combinarlos con camiseta básica, sudadera, cazadora de cuero y salones. Una prenda que combina perfectamente con todo, sea cual sea la ocasión y que puede salvarte de cualquier apuro estilístico en segundos.

Si lo que quieres es verte más estilizada decántate por modelos de tiro alto más ajustados y mete la camiseta por dentro. Si quieres el efecto contrario, no dudes en apostar por los vaqueros slouchy, estilo mom, flare o de pata de elefante. Si en cambio buscas un look desenfadado como la influencer, la mejor elección son los vaqueros rotos.

Rompe el clásico blanco y negro

Las combinaciones clásicas siempre están bien y son sinónimo de éxito, pero ¿por qué no atreverse a romperlas con algún tono más llamativo? Esto es precisamente lo que consigue la influencer Carmen Gimeno en este look en el que incluye una de las americanas de tweed más famosas de Zara y que le vimos a la mismísima Pilar Rubio. Atrévete a combinar además este tipo de prendas más elegantes con otras prendas deportivas como una sudadera y combínala como la influencer con unas sneakers coloridas para ¡un look de 10!

Atrévete con los pantalones cargo

Si eres de las que piensa que unos pantalones cargo no pueden encajar en un look elegante, tenemos que decirte que te equivocas. Este tipo de pantalones de corte masculino y estilo militar son todo un símbolo de juventud, comodidad y estilo, así que no dudes en combinarlos como hace Susi Rejano con una camisa blanca de estilo 'oversize' y con unas sandalias de tacón, salones o incluso deportivas.

Arriesga con diseños originales

Asus 65 años, Lyn Slater, se atreve con todas las tendencias, estilos y prendas con diseños atrevidos en los que no faltan aberturas, detalles con volantes, diseños asimétricos o bicolor, prendas con lentejuelas o complementos de lo más originales. Así que no dudes en añadir una dosis de riesgo en tus estilismos con alguna prenda o complemento original.