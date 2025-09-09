Nacho Cano, sobre el archivo de su causa judicial: «Ahora temo que me peguen un tiro» El músico denuncia una «instrucción arbitraria» y carga contra el gobierno en una entrevista en 'El hormiguero', donde consideró que nos encontramos en «un momento muy malo, gobernado por un gobierno con redes, financiado por gente»

Nacho Cano reapareció este martes en televisión para abordar por primera vez el archivo de la causa judicial que lo mantuvo en el foco mediático durante meses. En su visita a 'El hormiguero', el exintegrante de Mecano explicó que la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado las acusaciones por presuntos delitos contra los derechos de trabajadores extranjeros vinculados a su musical 'Malinche'. Cano denunció que la investigación se basó en denuncias «plagadas de irregularidades» y criticó la actuación de la jueza responsable, a quien acusó de prolongar innecesariamente el proceso pese a que la Inspección de Trabajo no halló infracciones.

Durante la entrevista, el compositor defendió con firmeza sus derechos fundamentales y reveló que ha presentado una querella por presunta prevaricación contra la magistrada María Inmaculada Iglesias. «Esto ha sido una cosa de locos. Ahora, se ha jubilado. Ha hecho todo esto lo ha hecho sabiendo que se jubilaba», le ha dicho a Pablo Motos. Cano aseguró que esta ignoró informes clave que demostraban la legalidad de las contrataciones, y que el procedimiento judicial continúa, incluso tras la jubilación de la jueza, para evitar que otros ciudadanos sufran situaciones similares. «No es un ataque a la judicatura, sino una defensa de la presunción de inocencia y de un proceso justo… Ahora temo que me peguen un tiro», declaró con contundencia.

Habló sin tapujos de la sociedad actual. Para él, «un momento muy malo, gobernado por un gobierno con redes, financiado por gente… Nos gusta reírnos en 'El Hormiguero', pero hay que hablar y denunciar esto», ha dicho el compositor.

Más allá del ámbito judicial, Cano aprovechó su paso por el programa para presentar su nuevo espectáculo 'Ibiza Paradise by Nacho Cano', que se estrena el 12 de septiembre en los Cines Callao de Madrid. El proyecto ha generado controversia con el Consell de Ibiza, que ha impugnado el uso del nombre ante la Unión Europea por considerar que supone una apropiación comercial. Cano defendió la legalidad de la marca, registrada desde diciembre de 2024, y aseguró que el término «Ibiza» tiene carácter público. «No es una marca privada que se esconde, sino un homenaje artístico abierto a todos», afirmó.