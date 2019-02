Habla el hombre que llevó a Natacha Jaitt, de 'Gran Hermano', al lugar donde murió «En ningún momento vi que la gente consumiera ni la vi consumir a Natacha», dice EL COMERCIO Gijón Lunes, 25 febrero 2019, 19:13

«Se están diciendo barbaridades, cosas que no tienen sentido». Lo dice Raúl Velaztiqui Duarte, el productor que fue con Natacha Jaitt, de 'Gran Hermano 6' al salón de eventos donde la exparticipante del reality de Telecinco falleció.

Según cuente en el programa A24, Velaztiqui se acercó con Natacha al salón de eventos Xanadú para tener una reunión laboral; en ese lugar, planeaban llevar adelante un festival de hip hop junto a Lissa Vera, la integrante de un grupo musical argentino.

Comenta que cuando llegaron a la reunión había dos personas más que no conocían. «En ningún momento vi que la gente consumiera ni la vi consumir a Natacha» asegura. Además, asegura que no vio nada raro hasta el momento en el que se tenían que ir: «Hubo una parte que desde donde yo estaba sentado, que siempre estuve sentado, era imposible poder ver. No se ve si (Natacha) se va para arriba. Ellos e van a otro lugar, pero no sé por qué. La última vez que la vi estaba como en la cocina. Después no sé para dónde se fue. La perdí por 15 minutos. Y ahí pasa todo, me dicen que se quedó dormida».

Tras esto se alertó, «yo ni siquiera sabía que se había acostado a dormir. Ahí le mandé un WhatsApp, pero como no me contestó me pareció raro. Automáticamente la empiezo a llamar. Ahí dije: 'Esto es raro'. Y pasó lo que pasó después. Yo soy un hombre de bien, de trabajo. No fui a una fiesta de drogas, de alcohol y prostitución. No la estoy pasando bien, yo fui a una reunión de trabajo».

El cadáver de la modelo y presentadora argentina fue hallado este sábado de madrugada en una cama de una sala de fiestas, en Buenos Aires, sin signos de violencia aunque presentaba cocaína en los orificios nasales, según los peritos. La autopsia confirmó que Natacha sufrió «insuficiencia respiratoria, edema agudo de pulmón y de fallo multiorgánico». Sin embargo, en las últimas horas se han alzado voces que aseguran que puede haber mucho más detrás de esta muerte.

Entre otros indicios, un escalofriante y premonitorio tuit de la propia actriz fallecida publicado hace algo menos de un año. En él se puede leer: «AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit».