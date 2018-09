Nuria Roca: «Si deseo a otro, no tengo por qué decírselo a mi marido» La presentadora, última incorporación de 'El Hormiguero', defiende su relación abierta con Juan del Val EL COMERCIO Gijón Lunes, 10 septiembre 2018, 20:33

Ni confirma ni desmiente que haya sido infiel a su mardio, pero deja claro que «si deseo a otro, no tengo por qué decírselo a mi marido». Nuria Roca ha vuelto a hablar sin tapujos de su relación abierta con el escritor Juan del Val, cuya revelación en 'El Hormiguero' (Antena3), programa por el que ha fichado la conocida presentadora, causó una gran controversia.

En una entrevista concedida esta semana a 'Vanitatis' y recogida por 'ABC.es', Roca ha dicho que no se considera una persona celosa: «Los celos son un síntoma de inseguridad y si tienes las cosas claras, no tienes por qué tenerlos… Yo no quiero al lado a nadie que no quiera estar conmigo», ha recalcado.

La pareja se conoció cuando Nuria Roca entrevistó al escritor en la radio y ya llevan casados 17 años. Tienen tres hijos en común.