Polémica en Instagram por una foto de Paula Echevarría en la cama Una publicación de la actriz candasina en la red social ya acumula más de 45.000 'me gusta' y multitud de comentarios divididos EL COMERCIO Gijón Viernes, 28 septiembre 2018, 21:59

Cada publicación de Paula Echevarría en su perfil de Instagram genera algún tipo de polémica entre sus más de dos millones de seguidores, sobre todo desde que comenzara su relación con el jugador del Málaga Miguel Torres.

La última imagen de la actriz asturiana en la red social acumula ya multitud de comentarios, unos alabando su belleza y otros muchos criticando que aparezca con el maquillaje y el peinado perfecto en una instantánea que opinan debería ser más natural.

En la publicación de la candasina puede verse a la actriz de 'Ola de crímenes' encima de la cama con una bata rosa y mirando a cámara. Junto a la foto, la intérprete escribió la palabra «morning».

«Síii morning!!!! Seguro vaya!!! No está más pintorreá xq no puede, esta mujer que nunca se deja ver al natural x dios, siempre igual pintá como una puerta» o «Qué poca vista tienen algunas, ¿no se dan cuenta de que esta foto y esa luz no son de este momento? Esa luz no es de estas horas de la mañana», son algunas de las críticas que ha recibido, aunque también ha habido defensores de la actriz. «Si hubiera puesto una foto sin maquillar y con cara de dormida, también habría críticas» o «Como siempre las mujeres juzgándonos a nosotras mismas. Nunca dijo que así se levanta», son algunos de los comentarios en defensa de Paula Echevarría.