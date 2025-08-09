El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mery Perelló y Rafa Nadal Efe

Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez

La pareja le ha dado la bienvenida a su segundo niño, a quien han llamado Miquel

C. P. S.

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:05

Rafa Nadal y Mery Perelló está de enhorabuena. la pareja se ha convertido en padres por segunda vez. El nacimiento tuvo lugar el pasado jueves 7 de agosto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca, mismo lugar donde nació su primogénito, Rafael, de 2 años y 10 meses..

La pareja ha abandonado este sábdo el hospital en un coche azul y sin hacer declaraciones y sin confirmar el nacimiento. El nombre elegido por la Rafa Nadal y Mery Perelló para el pequeño de la familia es Miquel, según adelanta Europa Press, un homenaje al padre de Mery, quien falleció en abril de 2023 tras varios años de lucha contra una larga enfermedad.

A diferencia del nacimiento de primer hijo, en esta ocasión, Mery ha tenido un parto mucho mejor y más rápido, lo que le ha permitido abandonar el hospital tres días desóues del alumbramiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  3. 3 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  4. 4 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  5. 5 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  6. 6 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic
  7. 7 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  8. 8 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  9. 9 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  10. 10 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez

Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez