Terelu Campos vuelve al hospital: «No podía soportar el dolor que tenía» Su hermana Carmen Borrego asegura que la recuperación no está yendo como esperaban EL COMERCIO Domingo, 29 julio 2018, 17:56

Duro revés para Terelu Campos, que se encuentra en un momento muy complicado. La colaboradora fue operada el pasado 12 de julio de un cáncer de mama, pero la recuperación no ha ido como se esperaba y ha tenido que volver al hospital.

Su hermana Carmen Borrego, acudió a 'Sálvame' para informar sobre la evolución de Terelu, pero las noticias no eran las deseadas y sus compañeros se quedaron bastante tocados tras sus palabras. «La recuperación de la operación está siendo mucho más dura para ella», explicó Carmen. «Lo está pasando mal, tuvimos que ir a urgencias hace dos días porque no podía soportar el dolor que tenía». Una vez en el hospital, le hicieron una ecografía en la que descubrieron que los dolores se debían a dos heridas: una en el pecho y la otra en la axila, que le provocó un enorme hematoma: «nada que se tome le quita el dolor», aseguró. Lo cierto es que no tiene que ser nada fácil de digerir ver a tu hermana pasar por estos duros momento y más, teniendo en cuenta que no es la primera vez que le sucede.

Por el momento no pueden hacer nada, las Campos todavía están a la espera de los resultados del análisis del tumor. Una espera que, aunque ya les advirtieron que tardarían en llegar, se está haciendo eterna. Los resultados determinarán qué tipo de tratamiento tendrá que seguir la colaboradora. «Sabíamos que iban a tardar, no lo sabemos, ni los médicos saben decirlo», explicó Carmen visiblemente angustiada.

Al ser preguntada por cómo digiere María Teresa Campos este mal trago, la televisiva respondió con tristeza: «Mi madre está como cualquier madre muy preocupada por su hija». Y es que la presentadora cada vez que suena su teléfono sólo sabe decir «¿Sabemos algo?», en referencia a los análisis.