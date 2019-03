El 'zasca' viral de Alaska a Risto Mejide tras ser preguntada por sus vínculos con la derecha Alaska, con Risto Mejide, en el programa 'Chester' La artista no dudó en afirmar ante el presentador que su visión de los hechos no era la más acertada ELCOMERCIO.ES Viernes, 15 marzo 2019, 16:37

Aunque hace ya unas cuantas semanas que Cuatro emitió la entrevista de Risto Mejide a Alaska en su famoso 'Chester', en los últimos días algunas de las declaraciones de la cantante ante el publicista han comenzado a resonar con fuerza en las redes sociales. La conversación entre Mejide y la cantante pasó, sin lugar a dudas, bastante desapercibida por el hecho de haberse emitido el mismo día en que Cuatro mostró en su 'Chester' el famoso encontronazo entre Risto y Arcadi Espada, la que será a todas luces una de las entrevistas más recordadas del programa.

La charla con Alaska tuvo, sin duda, titulares reseñables, como la crítica de la artista al papel de Risto Mejide como jurado en distintos programas de televisión. «Alguna vez has hablado de mí en la radio y no me has dejado muy bien», iniciaba Risto la conversación. «Yo, que he sido jurado, soy más de la mano izquierda y tú eres completamente directo», contestó Alaska, que afirmó ser más diplomática que su interlocutor en este tipo de asuntos.

El principal tema de conversación en el sofá de Cuatro versó sobre el escándalo y cómo parece que, a día de hoy, «todo escandaliza». En el espacio intervino, además, la madre de la cantante, América. «[Alaska] era muy modosita, pero de repente tuvo un despertar», aseguró la progenitora. Tras la intervención de América, Risto comenzó con su batería de preguntas hacia la cantante:«¿Tú eres de derechas? ¿Eres la artista de la derecha, la nueva Norma Duval?», preguntó. «No. No he votado nunca a la derecha», aseguró tajante la artista. «Es imposible que vote a la derecha porque hay posturas que nunca han podido encajar con la mía. Tampoco la izquierda. Soy esa persona que se lee los programas de los partidos dos días antes y descubre que no podría votar a ninguno. Con el que me siento cómoda en un aspecto, de repente me echa para atrás en otro», aseguró.

Tras la respuesta de la cantante, Risto Mejide afirmó que en el mundo artístico hay mucha gente de la derecha que «tiene miedo» de reconocer su orientación política. «Si consideras importante tu ideología deberías decirla», dijo entonces Alaska. También la artista habló de su paso por «La Bola de Cristal». «Si pudiéramos sacar la hemeroteca veríamos como el programa no fue bien acogido. Sí por el público pero no por la crítica», recalcó Alaska. «¿Entonces de aquí a 20 años habrá alguien dando las gracias a Jorge Javier Vázquez por haber hecho 'Sálvame'?», preguntó Risto. «Seguramente sí, porque han creado un nuevo programa de televisión», apuntó la artista, que recordó su faceta como comentarista de temas del corazón en el programa de Federico Jiménez Losantos.

«Ahora que hablas de él, igual tu vinculación con la derecha viene de ahí», espetó Mejide. «Entonces, como también trabajo en Cadena Ser, ¿qué soy?», contestó Alaska. «Losantos no es cualquiera», quiso matizar Risto Mejide. Tras su afirmación, Mejide señaló ante la componente de Fangoria las diferencias que tiene con el periodista por la forma en que este «se expresa sobre Cataluña», algo a lo que Alaska no dudó en contestar: «¿Solo nos gustan las personas que dicen las cosas con vehemencia cuando decimos lo que a nosotros nos gusta? No sé cuáles son tus opiniones ni las de Federico, pero sí tengo la edad suficiente como para darme cuenta de que tu visión es muy orteguiana: son tú y tus circunstancias. Y probablemente por eso nunca nos vamos a entender las personas, porque nuestros absolutos son verdades como puños para nosotros, pero no lo son para el de enfrente», explicó.

Tras las críticas recibidas en redes sociales por la respuesta de Alaska, Risto Mejide no ha dudado en salir al paso a través de su cuenta de Twitter y afirmar ante sus seguidores que están siendo «burdamente manipulados»:

Los que me estáis enviando el vídeo del CHESTER con Alaska, gracias, pero yo lo he visto entero. Y por lo tanto sé de quién estamos hablando y sobre todo por qué. Estáis siendo burdamente manipulados. Y lo más divertido es que os dejáis. Hala, ya podéis seguir. Os quiero. 😘 — Risto Mejide (@ristomejide) 12 de marzo de 2019

Síguenos en: