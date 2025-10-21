El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge Pañeda, concejal de Deportes; Cristina Vallín, técnica de gestión de Educación, y Pablo Blanco, director del Patronato Deportivo Municipal, este martes, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón. Damián Arienza
Presupuestos de Gijón 2026

20.000 euros más para Mercaplana y «especial atención» a la renovación al césped de los campos de fútbol de Gijón

Jorge Pañeda define el presupuesto como «una apuesta decidida por reforzar aquellos programas y servicios que tienen un impacto directo en la vida diaria de nuestra comunidad educativa»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 20:53

«Una apuesta decidida por reforzar aquellos programas y servicios que tienen un impacto directo en la vida diaria de nuestra comunidad educativa». Así definió ayer el concejal de Deportes y Educación de Gijón, Jorge Pañeda, el presupuesto de 2026 destinado a Educación, que asciende a 5,3 millones de euros. El edil destacó el incremento en 100.000 euros las ayudas escolares, que alcanzan los 3,2 millones de euros. El presupuesto destina también 1,1 millones a las escuelas infantiles, la mayoría –992.000 euros– dedicado a sus cocinas.

En el apartado de convenios nominativos, Pañeda destacó el incrementó en 20.000 euros del convenio con Mercaplana, que pasa de 175.000 a 195.000 euros. «Es una referencia nacional, que año tras año contribuye a complementar el ocio de nuestros escolares y a dinamizar la vida social y cultural de nuestra ciudad», señaló.

También destacó el aumento de 10.000 para el programa de intercambio de libros del Conseyu de la Mocedá de Xixón, para ampliar al oferta a los libros de religión. «Cada vez hay más familias inmigrantes de países como Ecuador, Colombia o Venezuela, donde la religión católica está muy presente», dijo.

En el apartado deportivo, Pañeda presumió del «tercer año consecutivo con el presupuesto del Patronato más alto de la historia», con 19.1 millones de euros. El edil repasó las mejoras que se llevarán a cabo en algunas instalaciones municipales, «con especial atención a la renovación del césped de varios campos de fútbol».

