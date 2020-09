Accidentada reapertura del consultorio de Tremañes tras el robo de medicinas y equipos

Los consultorios periféricos de Tremañes, Venta les Ranes, en Villaviciosa, y El Empalme, en Carreño, vivieron una reapertura «caótica». De hecho, en el periférico gijonés había un estado de nerviosismo añadido. «El viernes entraron a robar forzando la persiana de la entrada. Estamos valorando lo que se llevaron pero falta, sobre todo, medicación y material médico». Así lo detallaba ayer Raquel López de la Peña, médico de familia en Tremañes, sobre el robo que la policía aún está investigando. Tras lo sucedido, explica, «tuvimos que volver a limpiar para poder abrir este jueves». Y así lo hicieron. De hecho, ayer tenían la «agenda llena».

El ajetreo también fue constante en Venta les Ranes y El Empalme con llamadas, pacientes sin cita previa y la necesidad de poner al día unas instalaciones que deben adaptarse a circunstancias distintas a las de marzo. «Antes no teníamos que usar geles desinfectantes, mascarilla, tomar la temperatura... Tenemos que poner cosas al día y hay otras que no funcionan», explica la médica maliaya María José Fernández. «La gente tiene que cambiar el chip. Antes venían sin cita previa. La situación ha cambiado, aunque la mayoría es muy consciente», reconoce. Las instalaciones cuentan ahora con una sala covid para atender a los posibles contagiados. Aunque no hay un aforo concreto, intentan que no estén más de seis personas. En El Empalme la situación fue parecida. «El día está siendo algo complicado porque hay mucha gente que viene sin cita. Además, el proceso ahora es mucho más lento porque debemos comprobarlo todo muy bien, pero en general la respuesta es muy buena», aseguran.

El coordinador médico de Atención Primaria del Área Sanitaria V, Iván Pidal, detalla que se dotó a cada centro con un celador para controlar los accesos y que estos centros funcionan con tramos horarios, es decir, «una parte del día se atiende a pacientes con otras patologías y otra parte de la jornada para posibles contagiados». Para el presidente del Sindicato Médico Profesional de Asturias, Javier Alberdi, la reapertura es «un error. No nos podemos permitir mantener consultorios periféricos abiertos con el riesgo de que se conviertan en focos de contagio», señala.