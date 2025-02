La actividad se dispara en las urgencias de Cabueñes tras el fin del estado de alarma

Fue una constante desde el inicio de la pandemia. Salas de urgencias con bastante menos afluencia de pacientes de lo que era habitual, bien por el miedo a contagiarse o bien por la responsabilidad social de no saturar los servicio hospitalarios. El hecho es ... que, aunque no fueran vitales, las que llegaban eran urgencias claras. Por eso, por el contrario, lo que aumentó fue el porcentaje de pacientes que debían quedar ingresados.

En ese sentido, Cabueñes no fue una excepción. Hasta hace una semana. Casualidad o no, lo cierto es que el número de urgencias atendidas en el hospital gijonés desde que el pasado domingo expiró el último decreto del estado de alarma, se levantaron las restricciones y, sobre todo, se puso fin al toque de queda se ha disparado. Desde entonces, los profesionales que atienden el servicio han visto más de 200 pacientes cada día. El récord fue el martes: 233 personas en 24 horas.

No son ni mucho menos los cerca de 350 que se llegaron a atender el invierno de 2020, en plena epidemia de gripe, por tomar una referencia no tan lejana, pero sí bastantes más de lo que venía siendo habitual en los últimos meses. Un ejemplo: la media de los tres primeros meses de este año fue de 180 pacientes atendidos en las urgencias de Cabueñes. En cierta forma, lo de atender a poco más de 200 en 24 horas se asume, entre los profesionales, como una tendencia hacia la «normalidad». Al menos como la conocíamos antes de marzo de 2020. Y no descartan que la actividad siga en esa tendencia ascendente a partir de ahora. Se reconoce «expectantes» ante lo que pueda pasar en estas próximas semanas.

Hasta finales de marzo, en cambio, la situación era otra. A lo largo del primer trimestre de este año, fueron atendidas 16.321 consultas urgentes en el Hospital Universitario de Cabueñes, un 26% menos que en el mismo periodo de 2020 -hay que tener en cuenta que los últimos quince días de marzo la población ya estaba confinada en sus casas, lo que redujo notablemente las urgencias- y un 36% menos que en 2019. Pero el porcentaje de pacientes que requirieron ingreso fue casi seis puntos mayor. Si en 2020 solo quedó hospitalizado el 16% de los que llegaron por urgencias, en el primer trimestre de este año lo hizo el 21,6%, evidencia de que su estado revestía mayor gravedad.

En general, en Cabueñes se contabilizaron un total de 30.477 estancias hospitalarias de enero a marzo, frente a las 34.189 registradas en 2020. «En general ingresan menos pacientes pero más complejos», señalan fuentes sanitarias, «por eso el porcentaje de las estancias en la UCI sobre el número de estancias totales es superior». En concreto: 2.091 estancias en UCI, frente a las 845 del primer trimestre del año pasado.

Ingresos de 9,7 días

La duración media de los 3.127 ingresos hospitalarios de estos tres primeros meses del año fue de 9,7 días. Tres días más que la estancia media de las hospitalizaciones del mismo periodo de 2020. En 2019 fue aún menor: 7,2 días de media.

En cuanto a pruebas diagnósticas, las cifras del pasado trimestre son muy similares a las del año anterior. Prácticamente no hay variaciones en el volumen de colonoscopias (1.324) realizadas, pero sí que se hicieron más mamografías (1.230), ecografías (5.759), TAC (5.094) y resonancias ( 2.445) que en 2020.