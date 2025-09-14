El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel M. González, director de EL COMERCIO, entrega uno de los premios

Paloma Ucha
VI edición del Rally Gijón-Avilés

«Esta actividad fomenta la camaradería en el Puerto Deportivo»

La VI edición del Rally Gijón-Avilés terminó con la entrega de premios, uno de ellos por la creación de un rap

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:26

«Lo mejor de esta actividad es que no es competitivo y fomenta la relación entre los socios del Puerto Deportivo. Nos une a todos, hace que conozcamos gente nueva y se genere camaradería». Jesús Aller, patrón del barco 'Nicane', fue uno de los 93 participantes en la VI edición del Rally Gijón-Avilés, patrocinada por EL COMERCIO, que entregó de manos de su director, Ángel M. González, alguno de los premios.

El sábado, los 23 barcos que se inscribieron pusieron rumbo a Avilés. El domingo, tocó el recorrido de vuelta. De estos dos días, «hemos tenido momentos de mucho mar con olas enorme y viento, después paraba y había que ir a motor», explicó. Y, aunque tenían la esperanza de poder sacar el spinnaker de colores, la «fuerte marejada» lo impidió.

Durante el recorrido, los participantes tuvieron que hacer cinco pruebas que tenían premio. El primero de ellos, era la foto más espectacular de la navegación, que fue a parar para el 'Skipper II'. La foto más divertida del rally que fue para 'Samba VII', también esta embarcación se hizo con la foto que mejor reflejaba el espíritu del rally.

Plato a base de bonito

Los participantes tuvieron que sacar además a relucir sus dotes culinarias y crear un plato frío cuyo ingrediente estrella fuera el bonito. El barco 'Kikuyu' se hizo con el premio. Por último, la mejor canción original fue para 'Flic and Flac', que conquistó a los jueces con su verso: «He dado la vuelta al mundo, pero Asturias en mi pecho nunca se olvida». El día finalizó con un sorteo de productos de los patrocinadores y un pinchoteo amenizado por Grupo D-Rumba.

